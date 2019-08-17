Преображение Господне 2019 — традиции праздника

19 августа православные христиане празднуют Преображение Господне.

Преображение Господне — описанное в Евангелиях явление Божественного величия и славы Иисуса Христа перед тремя ближайшими учениками во время молитвы на горе; праздник христианской церкви (Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, в русской народной традиции называется также Яблочный Спас или Второй Спас). Об этом событии сообщают все евангелисты, кроме Иоанна.

Полное название праздника — Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Это один из так называемых двунадесятых праздников, которые догматически тесно связаны с событиями земной жизни Господа Иисуса Христа и Богородицы и делятся на Господские (посвященные Господу Иисусу Христу) и Богородичные (посвященные Божией Матери). Преображение — Господский праздник.

Евангелия повествуют, что Иисус пророчески произнёс: «…истинно говорю вам: есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе» (Мк. 9:1), а спустя шесть дней взял троих ближайших учеников: Петра, Иакова и Иоанна, и поднялся вместе с ними на гору помолиться. Там во время молитвы Он «преобразился пред ними: и просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет» (Мф. 17:2). При этом явились два ветхозаветных пророка — Моисей и Илия, которые беседовали с Иисусом «об исходе Его, который Ему надлежало совершить в Иерусалиме» (Лк. 9:31). Увидев это, восхищенный Пётр сказал: «Равви! хорошо нам здесь быть; сделаем три кущи: Тебе одну, Моисею одну, и одну Илии» (Мк. 9:5). После этих слов явилось облако, осенившее всех, и ученики услышали из облака голос:

«Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Моё благоволение; Его слушайте (Мф. 17:5)»



Спускаясь с горы, Иисус запретил ученикам говорить об увиденном ими, «доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых» (Мк. 9:9).

Гора, на которой произошло Преображение (Мк. 9:2, Мф. 17:1, Лк. 9:28), не называется евангелистами по имени, но церковное Предание единогласно указывает на гору Фавор, находящуюся в Галилее, в шести километрах на юго-восток от Назарета.

По преданию, праздник Преображения Господня был установлен в Армении в IV веке святителем Григорием Просветителем и первоначально отмечался лишь на христианском Востоке. Согласно богослову Михаилу Скабаллановичу праздник получил начало во время правления императора Маврикия (582—602 годы) (самые ранние подлинные беседы на этот праздник – святителя Андрея Критского). Распространению и возвышению праздника способствовала светская власть.

Каноны на Преображение, написанные преподобными Иоанном Дамаскиным и Космой Маюмским показывают, что в VIII веке в Палестине этот праздник уже существовал.

В Константинополе праздник утвердился при императоре Льве Философе около 900 года.

Православная церковь празднует Преображение 6 августа (19 августа), хотя причина выбора именно этой даты остаётся неизвестной. Возможно, это была дата освящения часовни в IV веке на горе Фавор в честь Преображения Господня. На 40-й день после Преображения всегда празднуется Воздвижение Креста Господня.

Церковь приурочила праздник Преображения ко времени окончания сбора винограда в регионах Средиземноморья, чтобы вытеснить из народного обихода языческие торжества в честь Вакха. На праздник была установлена молитва Богу на освящение плодов нового урожая, хотя этот обычай не связан с богословской и исторической основой церковного праздника.

Вечером накануне дня праздника совершается Всенощное бдение. На Великой Вечерне читаются паремии праздника, совершается лития. На праздничной Утрени совершается полиелей, читаются каноны выдающихся песнописцев-богословов – прп. Иоанна Дамаскина и прп. Космы Маюмского. В день праздника совершается Литургия. Цвет богослужебных одежд в этот праздник — белый, символизирующий в этот день божественный нетварный фаворский свет.

В народной традиции восточных славян Преображение называется Вторым Спасом или Яблочным Спасом. Народное название праздник приобрёл по причине того, что, согласно Типикону (послед. 6 августа), в этот день освящается виноград нового урожая и другие плоды, а там, где его нет, — яблоки, после чего их разрешалось употреблять в пищу.

Освящение плодов проводится в конце праздничной Литургии и является выражением дара Богу от благословлённой Им природы.