«Преображение» для многодетных мам. В Якутии реализуется уникальный проект

Похудеть, помолодеть, укрепить свое здоровье! Именно на это нацелен проект для многодетных мам «Преображение», стартовавший в Якутии.

— Это замечательная возможность для любой мамы не только скинуть лишние килограммы, но и восстановить энергию, обрести необходимый баланс в питании и весе, что очень важно для любой женщины. Причем, не только с эстетической точки зрения, но и в плане поддержания здоровья. Ведь излишек веса, который приобретают многие дамы после родов, совсем не безобиден: он создает дополнительную нагрузку на органы. А значит, с ним нужно бороться, — говорит одна из участниц, председатель Совета многодетных матерей Якутска «Счастливый мир» Галина Сидорова.

Координатором проекта, инициированного в рамках Года Матери в РС (Я), выступил республиканский Минздрав. Соисполнителями стали Министерство труда и соцразвития РС (Я), Министерство по физкультуре и спорту РС (Я), Министерство предпринимательства, торговли и туризма Якутии, Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям РС (Я), Министерство инноваций, цифрового развития и информационных технологий РС (Я), а также ряд общественных организаций. Все мероприятия проводятся непосредственно на базе Республиканского Центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

Критерии отбора четкие. Участницей проекта, который проходит с мая по октябрь, могла стать проживающая в Якутске многодетная мама, старшему ребенку которой еще не исполнилось 18. Но самое главное, ее индекс массы тела должен превышать показатель 25.

Проект состоит из 3 этапов. На начальном этапе кандидатам было предложено заполнить специальные анкеты, указав данные о весе, росте и перенесенных заболеваниях. Окончательное решение принималось по итогам медосмотра в Центре здоровья ГБУ РС (Я) «РЦОЗМП» с учетом показаний и противопоказаний. В итоге участницами проекта стали 8 мам, вес которых намного превышает норму.

На этапе «Преображение», который проходит сейчас, с ними в индивидуальном порядке работают врач-диетолог, психолог, тренеры и т.д. Также в программе посещение специальных мастер-классов.

— Кажется, как многодетной маме найти время на все это? Оказалось, все возможно. Для нас подобрали достаточно гибкий график, благодаря которому мы вполне успеваем совмещать обязанности по дому с тренировками, которые три раза в неделю проводит тренер по ЛФК, и прочие мероприятия. Очень кстати чаты, в которых специалисты помогают решить проблему, быстро отвечая на вопросы, — говорит Галина Аркадьевна.

Для каждой из участниц врач-диетолог скорректировала рацион. И это уже принесло свои плоды.

— Благодаря проекту я уже скинула несколько кг, и очень надеюсь, что к его окончанию мне удастся приблизиться к идеальным для меня 70 кг. Мы очень рады, что в республике проводится такой проект. Он целиком и полностью ориентирован на нужды многодетной мамы, у которой, как правило, нет времени на себя. Благодаря этому проекту женщина получает возможность скорректировать состояние своего здоровья к лучшему, — сказала она.

На финише, в октябре, будут подведены итоги и определена победительница. Ею станет участница, которой удалось максимально снизить свой вес в процентном соотношении от стартовых данных, а также добиться уменьшения своих параметров и улучшить показатели состава тела, что покажет биоимпедансометрия. Подведение итогов состоится на акции #ЗдороваяЯ, приуроченной ко Дню Матери в РС (Я).