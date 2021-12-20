Премия Луначарского присуждена якутскому искусствоведу

Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о присуждении в 2021 году премий Правительства в области культуры и за лучшую театральную постановку по произведениям русской классики. В списке лауреатов – режиссеры, аниматоры, педагоги, библиотекари, музейные работники, мастера народного творчества, а также театры из регионов, сообщила пресс-служба кабмина. Премия им. Анатолия Луначарского. Премия присуждается работникам музеев, театров, библиотек, киностудий и других учреждений культуры регионов России. Премия была учреждена Дирекцией Санкт-Петербургского международного культурного форума в 2015 году для поощрения работников культуры, представителей нетворческих профессий. За значительный вклад в развитие российской культуры в этом году присуждено семь премий имени А. В. Луначарского (по 300 тыс. рублей каждая).

В числе ее обладателей сотрудница Национального художественного музея Якутии, искусствовед, член Союза художников России, заслуженный работник культуры Российской Федерации Галина Неустроева. Галина Гаврильевна основную часть своей трудовой жизни посвятила служению музейному делу. Придя на работу в Якутский республиканский музей им. М.Ф. Габышева в 1979 году после окончания историко-филологического факультета Якутского Государственного университета (1975), молодой специалист сразу поняла, что ее представления о работе в музее оказались намного сложнее, что художественный музей – это очень глубоко и ответственно. В этом году она отметила 70-летний юбилей, сообщает Arkticpost.ru