Премия главы Якутии имени Н.Г. Самсонова вручена Марии Соловьёвой

Премия Главы Республики Саха (Якутия) в области сохранения изучения и развития родных языков имени профессора Николая Георгиевича Самсонова за вклад в изучение и развитие русского языка присуждена старшему преподавателю кафедры русского языка как иностранного филологического факультета Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова Марии Соловьёвой. Премию от имени Главы Якутии Айсена Николаева на торжественном мероприятии, посвящённом Дню русского языка, вручил заместитель председателя Правительства Якутии Сергей Местников.

Вице-премьер отметил, что русский язык уже около четырёхсот лет является языком межнационального общения и выполняет основополагающую роль государственного языка. «В настоящее время русский язык как государственный язык Российской Федерации, будучи средством межнационального общения народов, проживающих на обширной территории нашего государства, выполняет интеграционную функцию в политической, социальной и культурной сферах, выступает как фактор консолидации граждан, как символ государства», – отметил он.

Сергей Местников подчеркнул, что из века в век и через огромные расстояния русский язык сплачивает многонациональный российский народ.

Обладатель премии имени профессора Н.Г. Самсонова Мария Соловьёва 30 лет работает филологом, сначала – в школе, позже в университете. С 2008 по 2012 год работала преподавателем русского языка в Южной Корее в Университете Хангук в Сеуле. После возвращения из Кореи перешла на новую кафедру «Русский язык как иностранный», где работает по настоящее время. За годы работы опубликовано свыше 40 статей в российских и международных издания, подготовлено два учебно-методических пособия.

Мария Сергеевна работает с иностранными студентами, знакомит с культурой и традициями северной республики. Проводит ознакомительные экскурсии по Якутску, разработала систему квестовых заданий для студентов в музеях столицы. Руководит группой студентов, ежегодно участвующих в студенческом научном клубе для иностранных студентов «Интерлогос».

Мария Соловьёва провела первый Конкурс ораторов среди студентов университета, который уже 15 лет успешно проводится кафедрой общего языкознания и риторики. Также она является пропагандистом творчества поэта, писателя, драматурга, общественного и политического деятеля П.А.Ойунского.

Участники мероприятия по традиции возложили цветы памятнику А.С. Пушкину.