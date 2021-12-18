Премия «Гамбургский счет» оценила действия якутских мэров

Ведущая пиар ассоциация России РАСО (Российская ассоциация по связям с общественностью) подвела итоги политической премии «Гамбургский счёт — 2021».

Политическая премия РАСО «Гамбургский счет» присуждается политикам, партиям, политическим группам и кандидатам в России и за рубежом, которые в ходе конкурентных политических кампаний продемонстрировали при соблюдении демократических процедур результативность, технологичность и креативность.

Победа в номинации «Лучшая муниципальная кампания «Единой России» присуждена Евгению ГРИГОРЬЕВУ за выборы на пост главы Якутска.

Эксперты оценили еще одного уроженца Якутии. Спецноминацию «Открытие года» получила ласточкой взлетевшая в Госдуму от партии «Новые люди», отказавшаяся от поста мэра Якутска Сардана АВКСЕНТЬЕВА.