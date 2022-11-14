«Премия Алампа» нашла своих победителей

14 ноября исполнилось 136 лет великому якутскому писателю, известному общественно-культурному деятелю Анемподисту Ивановичу Софронову-Алампа. В этот день состоялась ежегодная церемония вручения Общественной «Премии Алампа». Режиссёр, сценарист и продюсер кинокомпании «Сахафильм» Любовь Борисова стала лауреатом «Премии Алампа». В этом году лауреатами «Премии Алампа» стали: «Художник» Корякин Иннокентий Иннокентьевич «Автор-песенник» Егоров Алексей Васильевич «Кинематографист» Борисова Любовь Пантелеймоновна «Лучший артист» Павлов Алексей Прокопьевич. «Лучшая артистка» Маркова Елена Дмитриевна «Режиссер» Тараховский Руслан Игоревич «За верность Алампа» Сивцева Изабелла Александровна «Меценат года» Яроев Вячеслав Васильевич «За верность профессии» Боппоенова Мария Гаврильевна ПОЗДРАВЛЯЕМ всех лауреатов «Премии Алампа-2022»!

Источник: тгк SAKHAFILM

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