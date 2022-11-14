14.11.2022
21:43
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Культура
«Премия Алампа» нашла своих победителей
14 ноября исполнилось 136 лет великому якутскому писателю, известному общественно-культурному деятелю Анемподисту Ивановичу Софронову-Алампа. В этот день состоялась ежегодная церемония вручения Общественной «Премии Алампа».
Режиссёр, сценарист и продюсер кинокомпании «Сахафильм» Любовь Борисова стала лауреатом «Премии Алампа».
В этом году лауреатами «Премии Алампа» стали:
- «Художник» Корякин Иннокентий Иннокентьевич
- «Автор-песенник» Егоров Алексей Васильевич
- «Кинематографист» Борисова Любовь Пантелеймоновна
- «Лучший артист» Павлов Алексей Прокопьевич.
- «Лучшая артистка» Маркова Елена Дмитриевна
- «Режиссер» Тараховский Руслан Игоревич
- «За верность Алампа» Сивцева Изабелла Александровна
- «Меценат года» Яроев Вячеслав Васильевич
- «За верность профессии» Боппоенова Мария Гаврильевна
ПОЗДРАВЛЯЕМ всех лауреатов «Премии Алампа-2022»!
Источник: тгк SAKHAFILM
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