Премьерный моноспектакль Саха театра очертил новую форму подачи эпического наследия саха

В Саха театре 1-2 июня 2022 года прошла премьера экспериментального моноспектакля, поставленного Леной Ивановой-Гримм.

Получилась оригинальная фестивальная версия по мотивам якутского Олонхо, созданного в начале прошлого века П.Г. Романовым-Мылааныскай «Кыыс Ньургустай Куо». Театральная форма потребовала значительных сокращений, поэтому экспериментальными вариантами стали работа с зачином, переходами картин действа. Театральная форма смогла органично видоизменить структуру канона, сжав время работой с пространством.

Заслуженная артистка Республики Саха (Якутия) Софья Сергучева-Баранова выступила в роли всех сыгранных персонажей, а это представители четырех основных эпических сословий традиционного общества у саха, а кроме того, персонажи мифологического хронотопа, относящиеся к верхнему и нижнему мирам, царству сакральных животных. Наверное, многим понравилась лаконичность полученной формы, уместившейся в часовое представление, но, несмотря на это, дающее полноценное представление об исконной форме подачи якутского эпоса. Сокращения жанра были отработаны современными театральными средствами, пластикой игры, переходов и работы с минималистическим сценографическим пространством, созданным на лабораторной сцене театра, находящейся на 4-м этаже.

Поиск новой формы, вобравшей как каноны европейской драматургии и генетической памяти саха, закодированных текстом эпоса, создал единое полотно, символическая условность которого органична жила, разворачиваясь создавала реальные картинки дополненной реальности в воображении зрителя, взаимодействовала с сознанием современника, не вынуждая его заскучать.

Театром сделана еще одна находка в поиске современных форм трансляции эпического наследия предков, выверенная каноном жанра — Олонхо, как театром одного актера. Думаем, найденный камерный подход режиссера и Софьи Сергучевой-Барановой станет весьма востребован в рамках актерской профессии нашего драматического театра, почти как новый жанр. Это способ подачи эпики в пространстве камерной сцены. Ведь мы уже не можем сегодня соизмеряться с традицией, где воображение зрителей улетало как на космическом корабле в ночное небо вместе с якутской юртой и протокосмическим двигателем — камельком, заряженным древним духом огня.

Представляем вниманию читателей некоторые отрывки с постановки, а с 20 минуты импровизированный интерактив актрисы со зрительным залом и командой постановщиков данного синтетичного действа.