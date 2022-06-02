02.06.2022
20:39
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Мультикультурная Якутия

Премьера якутского фильма в российском прокате собрала более полумиллиона рублей

На большие экраны 2 июня вышел якутский фильм «Дьулуур. Мас-рестлинг». В день премьеры картина о национальном виде спорта собрала более полумиллиона рублей, сообщает ЯСИА. 

Якутская кинолента «Дьулуур. Мас-рестлинг» стартовала в широком российском прокате. Ее показывают в ста городах и селах страны. Также планируется прокат за пределами России. Согласно статистике Единой автоматизированной информационной системы, в день премьеры фильм собрал 512 961 рубль, а общие сборы с учетом предпродаж составили 564 175 рублей.
В фильме «Дьулуур. Мас-рестлинг» рассказывается история молодого человека Дьулуура (на русском языке Джулур), который после армии возвращается в родную деревню в Якутии, где его ждут бабушка и маленькая сестренка Кюннэй. Неожиданно для себя Дьулуур принимает участие в местных соревнованиях и открывает в себе талант мас-рестлера. Но внезапная трагедия перечеркивает все планы на будущее.
Съёмки фильма проходили в Мегино-Кангаласском, Амгинском районах и городе Якутске на протяжении почти двух лет. Главного героя сыграл якутский актер Гаврил Менкяров, известный по картине «Посланник с небес». Режиссер картины — Валентин Макаров.

Фото: ЯСИА
Источник: ЯСИА

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