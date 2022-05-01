01.05.2022
13:12
39

Культура

Премьера якутского фильма в Москве

2 мая в 19:00 в «Иллюзионе» состоится премьера якутского фильма Никандра Федорова («Потанцуй со мной»). История мальчика, который сломал велосипед и, испугавшись последствий, убежал из дома, основана на личных воспоминаниях режиссёра и полна ностальгии по беззаботному детству. Никандр Федоров называет своим духовным учителем Андрея Тарковского, хотя сам предпочитает снимать в другой манере, а среди любимых режиссёров называет Квентина Тарантино, Роберта Земекиса и Пола Томаса Андерсона.

После показа состоится обсуждение с продюсером и оператором Евгением Егоровым. 

Фильм демонстрируется на якутском языке с русскими субтитрами.

2022, 70 мин., драма, Россия, 6+
Режиссер: Никандр Федоров
В ролях: Вадим Саввинов, Айсен Федоров, Валерий Андросов, Аким Федоров
Мальчик ломает велосипед, убегает из дома и попадает в пути в разные происшествия.

https://illuzion-cinema.ru/event-5202/

Источник: Дмитрий Маевский, PR-отдел кинотеатра «Иллюзион» в Москве.
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх