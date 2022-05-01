Премьера якутского фильма в Москве

2 мая в 19:00 в «Иллюзионе» состоится премьера якутского фильма Никандра Федорова («Потанцуй со мной»). История мальчика, который сломал велосипед и, испугавшись последствий, убежал из дома, основана на личных воспоминаниях режиссёра и полна ностальгии по беззаботному детству. Никандр Федоров называет своим духовным учителем Андрея Тарковского, хотя сам предпочитает снимать в другой манере, а среди любимых режиссёров называет Квентина Тарантино, Роберта Земекиса и Пола Томаса Андерсона.

После показа состоится обсуждение с продюсером и оператором Евгением Егоровым.

Фильм демонстрируется на якутском языке с русскими субтитрами.

2022, 70 мин., драма, Россия, 6+

Режиссер: Никандр Федоров

В ролях: Вадим Саввинов, Айсен Федоров, Валерий Андросов, Аким Федоров

Мальчик ломает велосипед, убегает из дома и попадает в пути в разные происшествия.

https://illuzion-cinema.ru/event-5202/