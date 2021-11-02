Премьера якутского фильма «Холодное золото»

В кинозале центра культуры и современного искусства им. Ю.А. Гагарина состоялся предпремьерный показ первого якутского фильма в жанре истерн «Холодное золото». Кинокартина от компании «Хики Филмз» при содействии «Сахафильма» основана на реальных событиях и повествует об исторических событиях, происходивших в годы Великой Отечественной войны на территории республики, передает ЯСИА.

Как рассказал режиссер Петр Хики, идея снять фильм про банду, которая в годы войны грабила золотые прииски в Южной Якутии, возникла три года назад. Тогда был написан первый сценарий на основе рассекреченных архивных материалов, хранящихся в архиве УФСБ России по республике. Картина повествует о ранее неизвестных широкому кругу общественности исторических событиях, происходивших в годы Великой Отечественной войны на территории республики. Автором сценария выступила Любовь Борисова, известная своей работой «Надо мною солнце не садится».

В 1942 году, пока все силы страны направлены на борьбу с фашисткой Германией, в южной части Якутии орудуют банды, грабящие золотые прииски. Самая крупная из них – неуловимая и жестокая банда Попова, которая собирает награбленное золото для организации военного переворота на Дальнем Востоке. По их следам по заснеженной бескрайней тайге отправляется небольшой отряд НКВД под руководством старшего лейтенанта Карасева.

«В подготовительной работе упор был сделан на подборе актерского состава. Главных героев мы отобрали быстро, но вот героев второго плана пришлось искать долго. Кастинг длился почти два месяца, отсмотрели очень много человек. Многие из них непрофессиональные актеры, поэтому нам пришлось организовать месячные курсы по актерскому мастерству. Надо сказать, что обучение действительно помогло, актеры раскрепостились и по настоящему влились в свои образы», — отметил Петр Хики.

Стоит отметить, что фильм снят в совершенно новом жанре для якутского кино — истерн. Это жанр приключенческих фильмов, названный по аналогии с вестерном. Съемки были разделены на два блока. Первую часть снимали весной 2020 года, но из-за пандемии коронавируса съемочный процесс пришлось приостановить и досняли только осенью.

«Основные съемки проходили в Хангаласском и Намском районах. Из-за погодных условий и других немаловажных причин, мы не смогли поехать в Южную Якутию. Специально для съемок привезли 23 оленя из Алдана. Всего в команде работало около 50 человек. Так как история в основном разворачивается в тайге, в снегах, можно сказать, что были действительно боевые условия работы. Вставали в пять утра, и снимали до поздней ночи. Но, несмотря на все трудности, думаю, мы с работой справились», — подчеркнул режиссер.

Как рассказала продюсер фильма Сардана Саввина, помимо якутского проката, в планах выход и на российский рынок, а также провести показ на онлайн-платформах. Она подчеркнула, что интерес к фильму имеется, и даже если не будет широкого показа в России, попытки на очный показ будут. На днях кинолента приняла участие в Ялтинском международном фестивале и весьма положительно была принята как зрителями, так и экспертами.

«Я думаю, что фильм получился. Картина снята молодым, амбициозным, талантливым режиссером, который попытался рассказать историю, которая произошла в годы войны современным языком. Петр Хики в якутском кино известен в качестве режиссера фильма в жанре хоррор «Кулук Хомус». Петр является жанровым режиссером, подает надежды, поэтому, думаю, многие оценят картину», — сказала она.

Премьера фильма «Холодное золото» на больших экранах состоится 11 ноября.

Продюсер: Сардана Саввина

Режиссер: Петр Хики

Автор сценария: Любовь Борисова

Композитор: Моисей Кобяков

Оператор-постановщик: Иван Семенов

Художник-постановщик: Саргылана Скрябина

В ролях: Аскалон Павлов, Петр Баснаев, Вячеслав Шатненко, Яков Шамшин, Вячеслав Югов, Иван Константинов, Дмитрий Хоютанов, Федот Львов, Павел Колесов, Нюргуяна Шадрина, Зоя Багынанова и др.