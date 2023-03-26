Премьера якутского фильма «Айта» прошла в Москве

Московская премьера детективного триллера «Айта» якутского режиссера Степана Бурнашева состоялась в пятницу в кинотеатре «Октябрь», передает корреспондент ТАСС.

«Спасибо, что пришли на показ нашего фильма, мы очень старались. В августе 2021 года вся команда самоотверженно работала, чтобы сегодня вам представить этот фильм», — сказал режиссер зрителям.

В разговоре с корреспондентом ТАСС перед показом Степан Бурнашев сообщил, что в основе сценария частично лежат реальные события, о которых он узнал семь-восемь лет назад. «Эта история меня очень сильно затронула. Я об этом много думал. Не отпускало. Со временем она стала обрастать дополнительными наблюдениями о современном обществе. В итоге получилась история, основанная на реальных событиях, но сделанная по-своему. Я много чего поменял, но основу оставил», — пояснил собеседник агентства.

По сюжету девочка Айта погибает после вечеринки с одноклассниками, оставив записку с именем человека. Слухи быстро распространяются по округе, подозрение падает на сотрудника полиции Афанасия, подвозившего героиню в тот вечер. Вооруженная толпа требует расправы, но следователь намерен дойти до правды быстрее, чем произойдет самосуд.

«Мы затрагиваем ряд проблем. Я уверен, что многие увидят фильм по-своему. Кого-то затронет вопрос отношения отцов и детей, кто-то увидит там проблему шовинизма, который есть в нашем мире. На самом деле глупо, что есть, потому что развитие идет, мы можем узнать о любом человеке, о любом народе, почему мы этим не занимаемся? Осуждение людей, основанное не на фактах, цифровой буллинг — это все, на мой взгляд, проблемная часть современного общества», — сказал Бурнашев.

После показа зрители могли задать вопросы команде проекта. «Я попытался за 4 млн [рублей] снять кино, которое стоило бы 40 млн [рублей]», — сказал режиссер, отвечая на вопрос о бюджете картины. Обсуждали в том числе, с помощью каких приемов создавалась атмосфера фильма, как актеры работали над ролями.

Об актерах

В фильме снялись Иннокентий Луковцев, Андрей Фомин, Георгий Бессонов, Ильяна Павлова, Людмила Малыкайцева, Айталина Цыпандина, Айталыына Яковлева и другие артисты. Андрей Фомин отметил, что зрители не остаются равнодушными к картине: «либо спорят, либо восхваляют, либо говорят: «Такого не может быть». «Нам удалось снять кино, где до финальной сцены мы держим всех в напряжении», — сказал он ТАСС.

Отвечая на вопрос, от чего хотелось предостеречь людей этой работой, актер сообщил, что старался отразить это в своем финальном монологе. «О том, что жизнь человеческая реально очень сильно уязвима, догадками можем и уничтожить человека, и превознести его. Это такая тонкая грань. Нужно все-таки всегда оставаться человеком и попытаться понять все стороны, услышать в этом истину. И, пожалуй, доверять себе — это самое важное в этой истории. Не слушать никаких сплетен, не слушать никаких разговоров, того, что о тебе говорят. Самое важное, я считаю, что ты сам о себе думаешь», — признался Фомин.

Афоню он назвал своей противоположностью. «Он по характеру очень простой, очень легкий, недалекий, неответственный. Мне представилась возможность сыграть свою абсолютную противоположность. Я актер, который шел к своим ролям, к своим победам через большой труд, терпение, работоспособность, уверенность. И мне это стоило больших затрат. А тот человек не тратился никогда и привык, что ему все сходит с рук», — описал он своего персонажа.

«Айта» стала 13-й картиной Бурнашева и первой его работой в жанре детектива. Режиссер работал над сценарием картины вместе со Светланной Таайко. Съемки проходили в селе Соморсун (Михайловка) Амгинском улусе Якутии, где прошло детство Бурнашева.

Оператор-постановщик Данила Горюнков рассказал ТАСС, что снимать пришлось ночью, но он оставался самым бодрым, поскольку в Москве в это время был день. «История происходит в темноте. Сентябрь. Все дороги размыло, идет дождь, такая пора продиктована сценарием. Мы снимали все ночью. Дождя не было — нам повезло, потому что удобнее делать, конечно, дождь, когда его нет. Мы занимались как раз его «изготовлением», придумали на месте схему и ее использовали», — рассказал собеседник агентства. По его словам, благодаря слаженной работе «команды дождей» у съемочной группы был отличный дождь каждый день в кадре.

Кинокомпания «Про: взгляд» выпустит «Айту» в широкий прокат 30 марта. Первые зрители увидели фильм еще в декабре 2022 года — картина вошла в конкурсную программу первого российского открытого фестиваля авторского кино «Зимний». Бурнашев, который также является одним из авторов сценария, получил награду фестиваля за лучшую режиссуру. Исполнителя главной роли в «Айте» Иннокентия Луковцева жюри «Зимнего» признало лучшим актером фестиваля.