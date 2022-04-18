Премьера в ТЮЗе

Театр юного зрителя Якутии начал 2022 год премьерой классической пьесы «Сайсары» Д.К. Сивцева — Суорун Омоллоона в постановке режиссёра, заслуженной артистки РС(Я) Валентины Якимец.

Это большое полотно, отражающее тяжёлую жизнь якутского народа дореволюционной Якутии и изменения в жизни с приходом новых веяний и новых молодых лидеров народа.

Имя Сайсары стало нарицательным. Ее сильный характер, любовь к детям, доброта, жизненная сила, желание приносить радость и любовь, несмотря на то, что злые силы лишили ее зрения, она преодолевает все невзгоды и лишения. Наградой для нее становятся ее дети, которые участвуют в борьбе за светлое будущее. В роли Сайсары была очень интересна и показала свой высокий творческий потенциал ведущая артистка театра, заслуженная артистка РС(Я) Марина Корнилова. Этот многогранный образ, несомненно, займет достойное место в репертуаре артистки.

Кульминацией спектакля стал выход прообразов великих сыновей якутского народа — Платона Ойунского, Максима Аммосова, Исидора Барахова, Степана Аржакова. Наши молодые артисты покорили зрителей удивительной схожестью со своими прототипами. Глядя на них, мы верим, что жизнь продолжается, идет вперед и, что якутский народ всегда будет идти в ногу со временем.

20 апреля любителей театрального искусства ждет новая премьера «Кровавая метка» по роману «Сирота» В. Яковлева — Далана. Этот спектакль — экскурс в старину, боевые баталии между племенами, разрозненность и кровавая месть. Но нежелание жить в вечной борьбе и ненависти, побеждает разум…

Этот год посвящен в республике 100 — летию ЯАССР и Году матери, поэтому в нашем репертуаре появляются спектакли, наполненные патриотизмом.

Надеемся, что молодые зрители по достоинству оценят и поймут духовный посыл наших спектаклей.

Ждем на премьеру 20 апреля в 18 часов. Не пропустите интересные моменты нашей жизни.