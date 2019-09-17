Премьера в Театре юного зрителя!

Сегодня в Театре юного зрителя состоялась очередная премьера. На сцене театра ожили герои всеми любимой сказки Шарля Перро «Красная Шапочка», режиссер постановщик, заслуженная артистка РС(Я) Валентина Якимец, художник — отличник культуры РС(Я) Мария Иванова.

Нет в мире ребенка, да и взрослого, которые не знали бы историю про Красную Шапочку. В спектакле история приобрела современное звучание, наполненное веселыми приключениями героев давно известной сказки. Сцена превратилась в загадочный лес, полных чудес. А юные зрители с большим восторгом вместе с главной героиней отправились в захватывающее и опасное путешествие…

Отрадно, что последние годы педагоги, родители прививают детям интерес к культуре и к искусству. Любовь к прекрасному развивает эстетические чувства. Наш театр, который год сотрудничает со школами города Якутска и дети разных возрастных категорий приходят на спектакли нашего театра, тем самым обогащают свой окружающий мир и интерес к нему.

Сегодня в плане развития республики строительство культурного комплекса Арктического центра искусства и эпоса, которое очень необходимо. Ведь многие театры существуют без приспособленных зданий или без собственного помещения. Что очень затруднительно в такой тяжелой работе, как приумножение культурного наследия и воспитания будущего поколения. Ведь познавать родную культуру для ребят так же важно, как и для взрослых, поэтому сосредоточение нескольких театральных, музыкальных и музейных площадок в одном Центре пойдет на пользу и младшему поколению якутян, которое получит более целостное представление об искусстве Арктики.

В наш век высоких технологий промедление может отодвинуть развитие культуры и искусства намного лет назад. Как показывает современная жизнь, все культурные объекты должны быть построены в комплексе и этого требует время.

Дорогие любители и ценители театрального искусства приглашаем всех в Театр юного зрителя. Ждем всех на наших спектаклях!