Выходит на экран якутская фэнтези-комедия «Бүгүн-былыр»

С 21 апреля во всех кинотеатрах Якутии стартует долгожданная историческая фэнтези-комедия якутского режиссера Александра Лукина «Бүгүн-былыр» с Ярославом Лебедевым-Кубалыырап в главной роли, сообщает тгк Yakutsk News.



Вася — ничем не примечательный парень, живет в мечтах о прекрасном будущем, но ничего для этого не делает, подрабатывает охранником в музее. Жизнь его скучна и монотонна. И тут судьба преподносит ему подарок — самое захватывающее и безумное приключение в прошлое. Сможет ли наш современник выжить в 15-м веке в Якутии?