20.04.2022
21:34
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Культура

Выходит на экран якутская фэнтези-комедия «Бүгүн-былыр»

С 21 апреля во всех кинотеатрах Якутии стартует долгожданная историческая фэнтези-комедия якутского режиссера Александра Лукина «Бүгүн-былыр» с Ярославом Лебедевым-Кубалыырап в главной роли, сообщает тгк Yakutsk News.


Вася — ничем не примечательный парень, живет в мечтах о прекрасном будущем, но ничего для этого не делает, подрабатывает охранником в музее. Жизнь его скучна и монотонна. И тут судьба преподносит ему подарок — самое захватывающее и безумное приключение в прошлое. Сможет ли наш современник выжить в 15-м веке в Якутии?

Фото: тгк Yakutsk News.
Источник: тгк Yakutsk News.
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