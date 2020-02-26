26.02.2020
18:10
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Красота & Здоровье

Премьера в «Камельке»

Чайник для заваривания из стекла «Камелек» создан очаровывать. Дарите любимым с удовольствием!


1. Чайник стекло 950мл.
Цена: 800₽
2. Кружка стекло 250мл.
Цена: 349₽
3. Дорожка для стола.
Размер 50*130
Цена: 900₽

Фото: Компания "Камелек".
Источник: Компания "Камелек". На правах рекламы
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