26.02.2020
18:10
210
Красота & Здоровье
Премьера в «Камельке»
Чайник для заваривания из стекла «Камелек» создан очаровывать. Дарите любимым с удовольствием!
1. Чайник стекло 950мл.
Цена: 800₽
2. Кружка стекло 250мл.
Цена: 349₽
3. Дорожка для стола.
Размер 50*130
Цена: 900₽
Фото: Компания "Камелек".
Источник: Компания "Камелек". На правах рекламы
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+7 (999) 174-67-82
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