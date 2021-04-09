09.04.2021
20:18
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Культура

Премьера спектакля «Запасной аэродром»

16-17 апреля 2021 в Русском театре  состоится  премьера спектакля «Запасной аэродром» в постановке Андрея Борисова по новой пьесе Владимира Фёдорова,  написанной по заказу театра  о строительстве одного из аэродромов авиатрассы АЛСИБ репрессированными , но несломленными духом людьми , вносящими в невыносимо тяжелых условиях свой вклад в Победу советского народа в Великой Отечественной войне.

Источник: ГАРДТ им. А.С. Пушкина
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