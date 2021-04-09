Премьера спектакля «Запасной аэродром»

16-17 апреля 2021 в Русском театре состоится премьера спектакля «Запасной аэродром» в постановке Андрея Борисова по новой пьесе Владимира Фёдорова, написанной по заказу театра о строительстве одного из аэродромов авиатрассы АЛСИБ репрессированными , но несломленными духом людьми , вносящими в невыносимо тяжелых условиях свой вклад в Победу советского народа в Великой Отечественной войне.

Источник: ГАРДТ им. А.С. Пушкина

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