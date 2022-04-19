Спектакль студентов АГИКИ в Сахатеатре: семь смертных грехов

На сцене Сахатеатра 21 апреля с 18:00 студенты выпускного курса кафедры народной художественной культуры Арктического государственного института культуры и искусств представят свою экзаменационную работу – пластический спектакль «PECCATUM», где представили видение семи смертных грехов человека.

«Мы долго думали над тем, какую тему отразить в своей работе. Было предложено много вариантов, в том числе спектакль в традиционном формате. Но решили поставить более современный спектакль, подумав, что грехи, грехопадение – это очень интересная тема, заставляющая зрителей задуматься. «PECCATUM» задумывался в качестве спектакля-размышления, в конце которого каждый сам для себя определяет путь», – отметила Елизавета Жиркова.

Как рассказали студенты-постановщики, в спектакле будут рассмотрены все семь грехов, которые раскроются в жизненных картинах главного героя – семейное счастье, любовь, работа и искусство. Каждый из грехов обретет собственную форму и выражение. «Спектакль полностью срежиссирован и поставлен студентами. Финансовые средства на пошив костюмов мы получили благодаря собственным инициативам, а именно – проводили мастер-классы», – сообщила Аниета Попова.

Как объяснила Евгения Тимкина, в каждой картине (жизненном этапе) раскрывается тот или иной грех: «К примеру, в картине с друзьями перед зрителями раскрывается Зависть, работой – алчность, хобби – похоть, первой любви – гнев, семьей – чревоугодие, что представлено алкоголизмом».

Для постановки были привлечены около 50 человек – студенты 1-3 курсов АГИКИ и дети, которые являются воспитанниками студии танцев «Фортуна». Главную роль – молодого человека, подвергнутого различными искушениям, исполнил студент 3 курса Вадим Потапов: «Было сложно исполнять танцы в течение 40 минут, отдавать всего себя роли. С каждой картиной герой меняется, ему становится все тяжелее. Он преодолевает серьезный путь от уныния к гордости».

По представлению студентов-постановщиков, спектакль получился чувственным и философским. Декораций на сцене не будет. Все внимание будет сосредоточено на людях и их проблемах, с которыми они сталкиваются в определенные моменты жизни. Даже костюмы, по словам студентов, были сшиты самые простые.

Напомним, пластический спектакль будет показан на сцене Сахатеатра 21 апреля с 18:00. Билеты можно приобрести на кассах театра или по номеру 8 (964) 422-40-99.