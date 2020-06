Премьера! Первый онлайн-спектакль Саха театра моноспектакль “Белый бизон”

«Голова закружилась сама по себе, я захотела танцевать, с каждой секундой количество света в воздухе как будто прибавлялась. Вокруг только голые поля с рождающейся из темноты земли пшеницей. Я подошла к деревянному столбу. Сверху на нем лежали старые обвисшие от времени провода. Я чувствовала, как медленно в них перекатывается текучее и медленное электричество. Сначала я думала, что это ток, но вокруг меня было совсем темно. Я посмотрела в пшеничное поле. Свет шел откуда-то издалека. Мои ресницы и кожа вокруг глаз стали плавиться и стекать на землю черными каплями. Там среди молодых и сонных в этот час колосьев стоял огромный белый бизон. Он не двигался, он просто стоял и колыхался в такт дуновениям ветра. Мы дышали одновременно – все вместе – колосья, белый бизон, ветер и я. Это была сказочно и вызывающе. Сказочно и вызывающе».

В моноспектакле “Белый бизон” молодая женщина по имени Анарета из индейской резервации проводит последние минуты своей жизни на электрическом стуле.

Творческий тандем драматурга Михаила Башкирова и режиссера Сергея Потапова, за плечами которых “Поля Ярости” в Нерюнгринском театре актера и куклы, международный фестиваль “Балтийский дом” со спектаклем“ТАРАС” в г. Санкт-Петербург и эстонский “Ванапаган” в театре “R.A.A.M.” в Таллине, впервые представит работу на сцене Саха театра.

Смотрите на YouTube-канале Саха театра 15-го июня в 18:00 ч.

https://www.youtube.com/channel/UCSfA53cu_uYRuxcFB7wNIRA?view_as=subscriber

Режиссер-постановщик – СЕРГЕЙ ПОТАПОВ

Художник – МИХАИЛ ЕГОРОВ

Костюмы – САРДААНА ФЕДОТОВА

Перевод на якутский язык – КИРИЛЛ СЕМЕНОВ

В роли Анареты – ЖАННА КСЕНОФОНТОВА

Музыкальное оформление – НИКОЛАЙ ПАВЛОВ

Световое оформление – ЛЕОНТИЙ МОТХОНОВ

Помощник режиссера – САРГЫЛААНА НИКОЛАЕВА

САХА ТЫЙААТЫРЫГАР – ПРЕМЬЕРА.

“ҮРҮҤ БИЗОН” ОНЛАЙН-ИСПЭКТЭЭКИЛ

I’ll give the angels back the wings

The golden harps and other things

And just to prove my love is true

I’ll go to hell dear just for you.

Үс тыһыынча нэһилиэнньэлээх резервацияҕа төрөөн-үөскээн улааппыт эдэр индеанка дьахтары бүгүн электрическай олоппоско олортулар. Кини түүл-бит икки ардынан олорон ааспыт олоҕун тиһэх түгэнигэр тугу саныыр, туохтан мунчаарар эбит? Антах харахтаахтар, бэттэх муннулаахтар хара батталлаах атаҕастабылларын ийэтин эмиийин үүтүн кытта эмэн, иҥэринэн улааппыт дьахтар аньыыта-харата оннук үгүс дуу, хара балыырга түбэспит дуу?

Анарета буруйдааҕын, буруйа суоҕун – көрөөччү быһаарыаҕа.

Драматург Михаил Башкиров суруйуутунан режиссер Сергей Потапов туруоруутугар “ҮРҮҤ БИЗОН” онлайн-испэктээкили бэс ыйын 15 күнүгэр киэһэ 6 чаастан Саха тыйаатырын YouTube-ханаалыгар көрүҥ.

Туруорааччы режиссер – СЕРГЕЙ ПОТАПОВ

Художник – МИХАИЛ ЕГОРОВ

САРДААНА ФЕДОТОВА көстүүмнэрэ

КИРИЛЛ СЕМЕНОВ нууччалыыттан тылбааһа

Анарета оруолугар – ЖАННА КСЕНОФОНТОВА

НИКОЛАЙ ПАВЛОВ музыканан киэргэтиитэ

ЛЕОНТИЙ МОТХОНОВ уотунан киэргэтиитэ

Режиссер көмөлөһөөччүтэ – САРГЫЛААНА НИКОЛАЕВА