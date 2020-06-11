Премьера! Первый онлайн-спектакль Саха театра моноспектакль “Белый бизон”

«Голова закружилась сама по себе, я захотела танцевать, с каждой секундой количество света в воздухе как будто прибавлялась. Вокруг только голые поля с рождающейся из темноты земли пшеницей. Я подошла к деревянному столбу. Сверху на нем лежали старые обвисшие от времени провода. Я чувствовала, как медленно в них перекатывается текучее и медленное электричество. Сначала я думала, что это ток, но вокруг меня было совсем темно. Я посмотрела в пшеничное поле. Свет шел откуда-то издалека. Мои ресницы и кожа вокруг глаз стали плавиться и стекать на землю черными каплями. Там среди молодых и сонных в этот час колосьев стоял огромный белый бизон. Он не двигался, он просто стоял и колыхался в такт дуновениям ветра. Мы дышали одновременно – все вместе – колосья, белый бизон, ветер и я. Это была сказочно и вызывающе. Сказочно и вызывающе».