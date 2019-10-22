Премьера музыкального проекта «Кемус ааттар»

24 октября с 19.00 театр эстрады РС(Я) приглашает гостей на новый музыкальный проект, посвященный ветеранам сцены, легендам эстрадного искусства Якутии «Кемус ааттар…».

Автор и ведущий проекта заслуженный артист Якутии Александр Бурнашов. Мы все вместе вспомним наших любимых артистов, окунемся в атмосферу былых времен, когда наши легенды блистали на сцене и дарили нам свои прекрасные песни. Зрители услышат песни легендарных певцов в исполнении нынешних артистов театра эстрады.

Первый вечер будет посвящен заслуженной артистке Якутии, ветерану театра эстрады, блистательной якутяночке Наталье Трапезниковой.

На вечере примут участие:

Тамара Попова

Андреана

Сахая

Варя Аманатова

Анастасия Готовцева

Надина Эльпис

Константин Степанов

Анатолий Горохов

Эрчим

Айгылаан

Люция Грязнухина

Не пропустите премьеру проекта и следите за анонсами на странице театра эстрады @sakhaestrada

Продажа билетов в кассах:

1. Государственный театр оперы и балета им. Суоруна Омоллоона — 36-06-90

2. Саха академический театр им. П.А. Ойуунуского — 34-13-31

3. Театр юного зрителя — 32-18-54

4. ТРК Туймаада 1 этаж Касса Филармонии

5. ДДН им. А.Е.Кулаковского — 32-82-96



Онлайн продажа: https://tesserus.com/event/komus-aattar-aleksandr-burnashov