Премьера музыкального проекта «Кемус ааттар»
24 октября с 19.00 театр эстрады РС(Я) приглашает гостей на новый музыкальный проект, посвященный ветеранам сцены, легендам эстрадного искусства Якутии «Кемус ааттар…».
Автор и ведущий проекта заслуженный артист Якутии Александр Бурнашов. Мы все вместе вспомним наших любимых артистов, окунемся в атмосферу былых времен, когда наши легенды блистали на сцене и дарили нам свои прекрасные песни. Зрители услышат песни легендарных певцов в исполнении нынешних артистов театра эстрады.
Первый вечер будет посвящен заслуженной артистке Якутии, ветерану театра эстрады, блистательной якутяночке Наталье Трапезниковой.
На вечере примут участие:
- Тамара Попова
- Андреана
- Сахая
- Варя Аманатова
- Анастасия Готовцева
- Надина Эльпис
- Константин Степанов
- Анатолий Горохов
- Эрчим
- Айгылаан
- Люция Грязнухина
Не пропустите премьеру проекта и следите за анонсами на странице театра эстрады @sakhaestrada
Продажа билетов в кассах:
1.
Государственный театр оперы и балета им. Суоруна Омоллоона — 36-06-90
2. Саха академический театр им. П.А. Ойуунуского — 34-13-31
3. Театр юного зрителя — 32-18-54
4. ТРК Туймаада 1 этаж Касса Филармонии
5. ДДН им. А.Е.Кулаковского — 32-82-96
Онлайн продажа: https://tesserus.com/event/komus-aattar-aleksandr-burnashov
Whatsapp +7 (999) 174-67-82