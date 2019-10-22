22.10.2019
13:30
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Культура & Образование

Премьера музыкального проекта «Кемус ааттар»

24 октября с 19.00 театр эстрады РС(Я) приглашает гостей  на  новый музыкальный проект, посвященный ветеранам сцены, легендам эстрадного искусства Якутии «Кемус ааттар…».

 Автор и ведущий проекта заслуженный артист Якутии Александр Бурнашов.  Мы все вместе вспомним наших любимых артистов, окунемся в атмосферу былых времен, когда наши легенды блистали на сцене и дарили нам свои прекрасные песни. Зрители  услышат песни легендарных певцов в исполнении нынешних артистов театра эстрады.

Первый вечер будет посвящен заслуженной артистке Якутии, ветерану театра эстрады, блистательной якутяночке Наталье Трапезниковой.

На вечере примут участие:

  • Тамара Попова
  • Андреана
  • Сахая
  • Варя Аманатова
  • Анастасия Готовцева
  • Надина Эльпис
  • Константин Степанов
  • Анатолий Горохов
  • Эрчим
  • Айгылаан
  • Люция Грязнухина

Не пропустите премьеру проекта и следите за анонсами на странице театра эстрады @sakhaestrada

Продажа билетов в кассах:

1. Государственный театр оперы и балета им. Суоруна Омоллоона — 36-06-90
2. Саха академический театр им. П.А. Ойуунуского — 34-13-31
3. Театр юного зрителя — 32-18-54
4. ТРК Туймаада 1 этаж Касса Филармонии
5. ДДН им. А.Е.Кулаковского — 32-82-96


Онлайн продажа: https://tesserus.com/event/komus-aattar-aleksandr-burnashov

Фото: Театр эстрады РС(Я).
Источник: Театр эстрады РС(Я).
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