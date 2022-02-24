Премьера драмы от Национального театра танца

Национальный театр танца представит 3 марта в 18:30 премьеру хореодрамы «Оскар и Розовая Дама».

Режиссер – Антон Ботаков, хореографы — Долаана Федотова, ЮрийФедоров, художник-постановщик — Екатерина Шапошникова, музыка – Алексей Батюшков (iR студия). В эти дни постановочный процесс завершился, идет усиленная репетиционная работа.

Артисты репетируют, в перерывах бегают на примерку костюма. Во всех цехах большое оживление – шьются костюмы, изготавливаются бутафория и реквизиты, снимаются ролики и фото, в рекламном отделе – составляются пресс-релизы, программки.

В основе спектакля – драма Эрика-Эмманюэля Шмитта, которая представляет собой письма десятилетнего мальчика Оскара к Господу Богу. Розовая Дама – одна из тех дам, одетых в специальную розовую одежду, которые приходят навещать детей в больницу, предлагает писать письма Богу. Благодаря Розовой Даме, посредством той любви, которая связала их, мальчик проживает каждый день, как десять лет жизни, успевает повзрослеть, полюбить, постареть, испытать всё, что суждено каждому человеку в течение жизни и примириться с неизбежным.

В ролях ведущие солисты театра: Капитон Ильин, Изабелла Егорова, Любовь Степанова, Валентина Аммосова, Владислав Попов, Саина Винокурова, Сергей Алексеев, Эдуард Жирков. В фрагментах спектакля принимают участие Саяна Егорова, Виктория Син, Анна Попова, Дьулуур Андреев, Николай Павлов.

Место проведения: ЦКиСИ им. Ю.Гагарина

Справки по телефонам: 32-79-20, 8-962-739-35-53, 8-964-423-47-89

Цена билета: 500 р.

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