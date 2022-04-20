Премьера докфильма «Платон Ойунский. Сокровенная история»

В Якутске 19 апреля в кинотеатре «Центральный» состоялась премьера документального фильма «Платон Ойунский. Сокровенная история», посвященного 100-летию образования Якутской АССР. Участие в премьере приняли Государственный советник республики Андрей Борисов, первый заместитель министра культуры и духовного развития РС(Я) Владислав Левочкин.

Картина обращена к новому поколению и рассказывает о жизненном подвиге Платона Алексеевича Ойунского. Зрителю предстоит пройти по тропе памяти, обозначенной тремя вехами-символами – Олонхо, Таатта (Табахыров), Ойунский.

— Личность Платона Алексеевича имеет огромное значение для каждого жителя нашей республики. Мы благодарны телерадиокомпании «НВК-Саха», проделана огромная, кропотливая работа. Нужно снимать больше таких фильмов об отцах основателях Якутии. В эти дни проходят презентации и показы, надеемся, что этот фильм будет показан не только на телевидении, но и в коллективах, и в школах. Особенно в праздничные дни. Благодаря тому, что он снят на русском языке, независимо от того, на каком языке говорят жители нашей республики, все смогут его увидеть и оценить по достоинству. Уже сейчас есть запросы из промышленных районов, и улусов на трансляцию, — отметил первый заместитель министра культуры Владислав Левочкин и вручил благодарственные письма министерства автору сценария Евдокии Избековой и режиссеру Галине Раевской.

Режиссер картины Галина Раевская. Автор сценария – Евдокия Избекова. Оператор-постановщик – Илья Жараев. Операторы – Александр Жуков, Нюргуна Избекова. Звукорежиссер – Данила Еремеев. Переводчик – Альбина Борисова. Исполнители ролей: Платон Ойунский— Роман Дорофеев, Иван Табахыров — Петр Максимович Тихонов, Максим Аммосов — Вячеслав Лавернов, Емельян Ярославский — Павел Танин. Диктор – Кирилл Семенов.