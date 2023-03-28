Премьера детектива Костаса Марсаана «Детектор» состоится на KION

Эксклюзивная премьера расширенной режиссерской версии фильма «Детектор» якутского режиссера Костаса Марсаана, специализирующегося на мистических триллерах с элементами хоррора состоится в онлайн-кинотеатре KION экосистемы МТС 30 марта. Главные роли в картине исполнили Екатерина Вилкова и Кирилл Кяро. Производством занимался Продюсерский центр Киностудии им. М. Горького при поддержке Министерства культуры РФ.

Виктория — бывший оперативный сотрудник, она привыкает к нормальной жизни с любимым мужем-психологом Романом. После нападения преступника на службе она не может иметь детей, поэтому вместе с супругом берет из детского дома шестилетнюю Дашу, родители которой погибли в пожаре. Девочка сильно травмирована психологически, и в ее странных рисунках Виктория видит жертв убийцы, которого ей так и не удалось арестовать.

Героиня во что бы то ни стало хочет выяснить, что именно известно Даше, и наконец поймать преступника. Пока Виктория хватается за любые зацепки и ведет свое расследование, Роман пытается разобрать сигналы психики ребенка. Но девочка ведет себя крайне скрытно и агрессивно, рвет в клочья детские игрушки, и постепенно мужчина теряет над собой контроль.

«Детектор» — третий полнометражный фильм якутского режиссера Костаса Марсаана, хорошо известного за границей, в родной республике и по всей России. Его дебют «Мой убийца» (2016) показали на Международном Азиатском кинофестивале и ханты-мансийском кинофестивале «Дух огня-2017», где картина получила приз жюри. Вторая работа Марсаана «Иччи» (2020) впервые увидели критики на главных международных жанровых кинофестивалях Motelx в Лиссабоне и в каталанском The Sitges.

Съемки проходили в ноябре–декабре 2021 года в Москве и Московской области. Основной площадкой стал уникальный четырехуровневый дом, в котором в прошлом жил летчик-космонавт Алексей Леонов. В Москве съемки прошли в парке «Покровское-Стрешнево» и усадьбе «Михайловское».

Роли исполнили Екатерина Вилкова («Вертинский»), Кирилл Кяро («Эпидемия»), Гела Месхи («ЮЗЗЗ»), Екатерина Темнова («Огонь»), Елена Ласкавая («Кухня»). За визуальное решение отвечала Полина Разина («Против всех»), а за аудио — дуэт композиторов Вадим Маевский и Александр Туркунов («Медиатор» и «The Телки»), художник-постановщик – Дарьяна Гизатулина («Иччи»).

Новый полнометражный фильм Костаса Марсаана будет доступен эксклюзивно подписчикам онлайн-кинотеатра KION экосистемы МТС с 30 марта.