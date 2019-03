Премьер Якутии: Власти Якутии завершат строительство «долгостроев»

View this post on Instagram

Один из наиболее остро стоящих перед нами вопросов — проблема обманутых дольщиков Якутии. Чаще всего мне адресуют вопрос по проблемным объектам компании «Черов и К» Сейчас в Республике «проблемными» признаны 6 объектов недвижимости. Из-за недобросовестной работы компаний пострадало 136 граждан. Точное количество мы постоянно уточняем с объединениями пострадавших граждан. Для решения вопроса дольщиков «Черов и К» (2 объекта), а также домов «Монолит Строй» и «Макрос» в 2019 году из бюджета Республики предусмотрено 150 млн рублей (в 7 раз больше чем в предыдущем). Деньги будут направлены на завершение строительства домов и социальные выплаты 39 гражданам, пострадавших от «двойных продаж» С 1 июля 2019 года вводится механизм эскроу-счетов. Это станет основной мерой для защиты людей от недобросовестных застройщиков. Строительство многоквартирных домов будет вестись на собственные средства компаний или банковские кредиты, а средства дольщиков будут зачисляться на специальный банковский счет, которым застройщик сможет воспользоваться только после ввода объекта в эксплуатацию.