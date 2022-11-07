Фото: Премьер Якутии в колонии

Представители исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия) ознакомились с производственными возможностями исправительной колонии № 6

Председатель правительства Республики Саха (Якутия) Андрей ТАРАСЕНКО, первый заместитель председателя правительства РС (Я) Кирилл БЫЧКОВ, Прокурор РС (Я) Максим ПОПОВ, начальник Управления Министерства юстиции по РС (Я) Александр БУРХАНОВ, министр строительства РС (Я) Павел КЫЛАТЧАНОВ, председатель государственного комитета РС (Я) по занятости населения Елена КАЛАШНИКОВА; генеральный директор производственного объединения «Якутцемент», депутат Государственного собрания (Ил Тумэн) РС (Я) Алиш МАМЕДОВ и представители министерств здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, предпринимательства, торговли и туризма, образования и науки РС (Я) посетили исправительную колонию № 6.

В сопровождении начальника УФСИН Василия СЕДРИСЕВА, врио заместителя начальника УФСИН Станислава ТЕТЕРИНА и других сотрудников представители исполнительных органов государственной власти осмотрели открывшиеся после реконструкции швейный и деревообрабатывающий цехи.

В просторных и светлых производственных помещениях установлено необходимое оборудование, приобретенное как в рамках Федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы на 2018-2030 годы», так и за счет собственных средств, полученных от приносящей доход деятельности. Это современные швейные и специальные машины, гладильное и упаковочное оборудование; станки фрезерный с ЧПУ, лазерной резки и гравировки, оцилиндровочный, кромкообрезной и другие.

Здесь созданы комфортные условия труда и имеется перспектива увеличения количества рабочих мест. Осужденные, трудоустроенные в центре трудовой адаптации, проходят обучение в ведомственном профессиональном училище № 318 и обладают необходимыми трудовыми навыками.

После чего должностные лица побывали на участке металлообработки.

Качество и ассортимент выпускаемой продукции они смогли оценить на выставке производственных изделий, на которой были представлены многочисленные образцы деревообработки, металлообработки, железобетонных изделий, легкой промышленности.

Количество заказов, выполняемых исправительной колонией № 6, неизменно растет. В целом, за последние 3 года объем заказов, исполненных учреждениями УФСИН для государственных и муниципальных нужд, а также для коммерческих структур, возрос в более, чем 3,5 раза. Это обусловлено высоким качеством изделий при их конкурентной стоимости.

По итогам посещения учреждения представители исполнительных органов государственной власти отметили его высокий производственный потенциал и определились в реализации комплекса мер, направленных на поддержку производственного сектора исправительных колоний региона и размещение государственных и муниципальных заказов.