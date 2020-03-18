Премьер Якутии: Ситуация достаточно сложная

В соответствии с поручениями главы республики Айсена НИКОЛАЕВА правительством развёрнута работа по обеспечению доступности масок и средств личной дезинфекции.

«Ситуация достаточно сложная, связана с тем, что нехватка масок наблюдается по всей стране», — подчеркнул Владимир Солодов.

Председатель Правительства Якутии сообщил о том, какие меры в республике принимаются, а какие будут усилены.

«Во-первых, по линии прямых контактов нашей республики с Китайской Народной Республикой, провинцией Хэйлунцзян, в частности, мы договорились, что специально для Якутии будет изготовлена партия масок в необходимом объёме, и в течение 7-8 дней – партия будет доставлена в город Якутск. Для закупки средства в резервном фонде есть, решаются все организационные вопросы», — проинформировал Владимир СОЛОДОВ.

По словам премьер-министра, сейчас рассматривается вопрос закупки специального оборудования и расходных материалов для масштабного автоматизированного производства масок на территории республики.

«До этого времени мы будет производить маски на территории Якутии в том объёме, который позволяют сделать наши действующие предприятия, в частности ателье «Силуэт»», – напомнил Владимир Солодов.

Он также напомнил, что медицинская маска является важным элементом индивидуальной защиты, но далеко не единственным. Не менее важно регулярно мыть руки, протирать гаджеты, избегать посещения мест скопления людей и при возникновении симптомов переходить на удалённую работу.

«Мы рекомендовали всем предприятиям республики, деятельность которых не связана с производством и обеспечением жизнедеятельности, по максимуму переводить сотрудников на дистанционный формат работы без приостановки деятельности организаций», — сообщил премьер республики.

«Важно помнить, что при использовании масок большое значение имеют правила их использования, регулярность замены, поэтому хорошей альтернативой является использование многоразовых масок, которые можно стирать», – сказал Владимир Солодов.

Председатель Правительства Якутии призвал жителей республики соблюдать все необходимые рекомендации: