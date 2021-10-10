Премьер Якутии поздравляет работников сельского хозяйства

Уважаемые якутяне!

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники и ветераны сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Якутия сама по себе – аграрная республика. Сколько у нас сельхозпроизводителей, во всех районах люди работают, есть настоящие труженики. Но этим летом мы столкнулись с ситуацией, когда не хватает сена и зерна. Мы усилили поддержку мобильным бригадам, оказали помощь аграриям, договорились с соседями на поставку недостающих кормов. Всё, чтобы обеспечить наши хозяйства и сохранить поголовье. Но так не должно быть. Всё должно быть внутри республики: производство, переработка, потребление.

Для этого мы разрабатываем и будем проводить техническую и технологическую модернизацию сельхозпроизводителей.

На этой неделе в Москве на международной выставке «Агропродмаш-2021» мы успешно провели переговоры с поставщиками современного оборудования и машин для пищевой и перерабатывающей промышленности. Также подписали соглашение с Росагролизингом, с которым на доступных условиях модернизируем парк сельхозтехники для наших предприятий.

Глава Якутии Айсен Николаев поставил чёткую цель для развития сельского хозяйства республики. Мы должны наладить новые механизмы поддержки сельского хозяйства, увеличить уровень обеспеченности якутян качественными продовольственными товарами местного производства.

Мы продолжим работу по поддержке агропромышленного комплекса и созданию всех необходимых условий для роста доходов работников сельского хозяйства, повышению конкурентоспособности местной продукции и общему развитию сельских территорий.

Дорогие друзья! Желаю вам новых успехов и достижений, крепкого здоровья, счастья и благополучия!