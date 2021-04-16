Премьер Якутии поддержал проект по восстановлению Башни Манчаары

В преддверии Международного дня памятников и исторических мест председатель правительства Республики Саха (Якутия) Андрей Владимирович ТАРАСЕНКО стал участником телемарафона «Наше наследие. Башня Манчаары» и вручил сертификат на 10 тысяч рублей в Фонд поддержки социальных мероприятий имени В. Манчаары на восстановление Башни Манчаары.

Объект культурного наследия «Башня Манчаары. XIX век» находится в с. Майя Мегино-Кангаласского района и является одним из самых известных и ценных памятников истории и культуры республики. Башня входит в список объектов культурного наследия федерального значения.

Принять участие в телемарафоне и помочь восстановить памятник культурного наследия может каждый. Участниками акции уже стали председатель Отделения Русского географического общества в Республике Саха (Якутия) Александр ГОРОХОВ, директор музейного комплекса «Россия – моя история» Дмитрий СОЛОВЬЁВ, коллектив Якутского государственного объединенного музея истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского, ООО «Мегинские автомагистрали» и Национальный центр народного прикладного искусства и художественных промыслов «Симэх».

От лица организаторов телемарафона мы выражаем благодарность, желаем успехов и благополучия.

Телемарафон «Наше наследие. Башня Манчаары» состоится 18 апреля с 15.00 ч. в прямом эфире НВК «Саха». Перечисление средств производится переводом на Мобильный банк по номеру 89148259808 с пометкой БАШНЯ и на р/с 40703810301084701504 Фонда поддержки социальных мероприятий имени В. Манчаары.

Вопросы по акции «Наше наследие. Башня Манчаары» можно задать по телефонам 8 (924) 173-24-92, 8 (924) 460-12-56.