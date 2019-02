Премьер Якутии обещал разобраться с лекарствами для онкобольных

View this post on Instagram

Вчера во время прямого эфира несколько раз поднимался вопрос по обеспечению лекарствами онкобольных. Для онкологических больных обеспечение лекарствами — это вопрос жизни, поэтому мы в кратчайшие сроки наладим стабильные поставки во во всех медучреждениях республики. Для этого уже принято решение о выделении отдельного финансирования этой категории лекарственных средств (в прошлые годы закупки происходили из общей статьи «лекарства» и в силу хронического дефицита финансирования постоянно шли срывы). Поскольку происходят организационные изменения в структуре закупок, возможны отдельные сбои, будем их оперативно корректировать. В связи с этим @romagrig и @skryabinvs напишите в Директ исходные данные (район, больница), я разберусь в Ваших конкретных случаях.