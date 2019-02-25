Премьер Якутии обещал разобраться с лекарствами для онкобольных

У премьера Якутии Владимира Солодова, активно общающегося с жителями Якутии в Instagram, появилась возможность оперативно узнавать проблемы, волнующие якутян. Так, во время прямого эфира, подписчики премьера несколько раз озвучили проблему обеспечения лекарствами онкобольных. И вот, что сегодня написал на своей странице Владимир Викторович:

Вчера во время прямого эфира несколько раз поднимался вопрос по обеспечению лекарствами онкобольных. Для онкологических больных обеспечение лекарствами — это вопрос жизни, поэтому мы в кратчайшие сроки наладим стабильные поставки во во всех медучреждениях республики. Для этого уже принято решение о выделении отдельного финансирования этой категории лекарственных средств (в прошлые годы закупки происходили из общей статьи «лекарства» и в силу хронического дефицита финансирования постоянно шли срывы). Поскольку происходят организационные изменения в структуре закупок, возможны отдельные сбои, будем их оперативно корректировать.

Кроме того, двоих своих подписчиков, которые пожаловались на ситуацию в больницах, Владимир Солодов попросил отправить ему в Директ исходные данные и пообещал разобраться в этих конкретных случаях.

Жители Якутии попросили также решить вопрос с отсутствием инсулина и других важных лекарств из федерального реестра.

А в целом, такая практика общения представителя власти с народом вызвала положительную реакцию:

С такими людьми появляется в душе лучик надежды.

Молодец, так становишься рядом с народом, а на хамство не обращайте внимание

Почему министры сами на эти вопросы не отвечают, как вы через соцсети, или им это западло?

(прим. стилистика комментариев сохранена)