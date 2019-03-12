Премьер Якутии о наборе учеников в первую Международную школу

Председатель Правительства Якутия Владимир Солодов в своем Instagram поделился радостной новостью о том, что в этом году вводится первая Международная Арктическая школа, куда будут набраны сильнейшие школьники со всей Якутии:

В 2019 году мы завершаем строительство Международной Арктической школы. Для Республики это большой шаг в развитии сферы образования, который станет залогом того, что мы сможем давать нашим детям ещё больше качественных знаний

Осенью 2020 года лучшие ученики со всей Якутии начнут обучение в первой Международной арктической школе, а отбор начнётся уже в этим летом, что позволит подготовиться к высоким требованиям не только школьникам из Якутска, но и из дальних улусов. Одним из главным преимуществ Международной арктической школы станет обучение по программе международного бакалавриата — программе на английском языке, признаваемой в лучших вузах всего мира.

Уверен, что благодаря этой школе мы сделаем ещё один шаг к реализации поставленной Айсеном Николаевым задаче — созданию условий для самореализации каждого жителя Республики Саха (Якутия)