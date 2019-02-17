Премьер Якутии о дорогом бензине

Председатель Правительства Якутии Владимир Солодов в своем Instagram высказался о решении наболевшей для жителей нашей республики проблемы дорого топлива:

По итогам отчетов Правительства, которые мы проводим в настоящее время в каждом районе Республики, важнейшим вопросом стали высокие цены на топливо. У этой проблемы есть целый ряд объективных причин — высокие транспортные расходы, длительный период доставки, нерентабельность проекта собственного НПЗ в силу относительно малого объема спроса.Тем не менее, мы обязаны работать на решением данной проблемы.

Одним из вариантов является расширение использования газомоторного топлива. По расчетам, его стоимость в два раза (!!!) ниже бензина.

В 2019 году начнется предоставление федеральных субсидий на компенсацию расходов по переоснащению автомобилей, а также строительство специализированных заправочных станций. Заявку от Республики Саха (Якутия) на субсидию в размере 180 млн мы подали одними из первых в стране, надеемся на получение средств уже в этом году.

Также в 2019 году начнется подготовка и строительство Газпромом заправочных станций в Якутске, Нижнем Бестяхе, Ленске. Кроме того, мы будем расширять поддержку строительства заправок независимыми предпринимателями — участки под эти цели будут предоставляться на льготной основе и мы будем оказывать максимальное содействие в реализации таких инвестиционных проектов.

Приоритетным направлением является перевод на газомоторное топливо сельскохозяйственной и тяжелой карьерной техники, водного транспорта.

Для координации работы по этому направлению Минпромгеологии РС(Я) разработан проект республиканской программы «Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива на транспорте и технике специального назначения» с общим объемом финансирования более 3 млрд рублей (83% составит софинансирование из средств федерального бюджета и внебюджетных источников). В частности, в ближайшее время должна заработать программа субсидирования части расходов на переоснащение транспортных средств для граждан.

Уверен, что в ближайшие годы за счет расширения использования газомоторного топлива мы сможем существенно повысить доступность топлива для граждан и подойти к решению этого важнейшего социального вопроса.