Премьер Якутии и генконсул Китая обсудили возможности сотрудничества между якутскими и китайскими компаниями

Председатель правительства Якутии Андрей Тарасенко и генеральный консул Китая в Хабаровске Цуй Гоцзе рассмотрели вопросы развития торговых отношений, совместные проекты в области логистики, промышленности и энергетики. Генконсул прибыл в республику по приглашению главы региона Айсена Николаева на национальный праздник Ысыах, посвящённый столетию ЯАССР.

«Якутия как регион с самым большим объёмом регионального продукта и экспорта на Дальнем Востоке, в том числе высокотехнологичного, обладает всеми ресурсами, чтобы укрепить позиции России в восточном направлении. Одно из перспективных направлений сотрудничества республики и китайских партнёров – сфера топливно-энергетического комплекса», – отметил Андрей Тарасенко.

Китай занимает 2 место по объёму экспорта из Якутии. За последние два года объём экспорта увеличился более чем в 3 раза. Основную долю составляет каменный уголь и топливо. Кроме того, в республике планируют реализовать проекты по переработке газа.

Что касается импорта, в правительстве Якутии создана рабочая группа, которая занимается вопросами замещения продукции, товаров, оборудования и технологий в условиях санкций.

Генеральный консул выразил заинтересованность в расширении торговых отношений и пригласил якутские компании принять участие в Пятой китайской международной выставке импортных товаров, которая пройдёт в Шанхае в ноябре этого года. По словам генконсула, это позволит компаниям установить прямые контакты с новыми партнёрами.

Цуй Гоцзе подчеркнул, что Россия и Китай имеют не только близкое географическое расположение, но и давние дружественные отношения. Он отметил высокий уровень межрегионального сотрудничества между Якутией и провинциями Китая.

Напомним, в феврале этого года главы государств Си Цзиньпин и Владимир Путин подписали совместное заявление о международных отношениях, направленное на развитие сотрудничества. В этом году Россия и Китай также отметят 72-летие установления дипломатических отношений.