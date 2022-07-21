Премьер Тарасенко лично подарил нашей церкви 5 колоколов – директор музея

Брендом села Кердем или Жемкон II Хангаласского улуса является знаменитая Качикатская Николаевская церковь. Строить ее начали в 1892 году на средства прихожан и благотворительного сбора. Первая литургия, судя по документам, прошла там в 1911 году.

Одним из меценатов строительства церкви был Баай БАРАШКОВ, у которого некоторое время жил Алексей КУЛАКОВСКИЙ. В тот период он написал знаковую поэму «Сон шамана» и знаменитое письмо «Якутской интеллигенции».

Церковь сохранилась до нашего времени. Долгое время она служила складом. Потом в ней размещали студентов, помогавших при сельхозработах.

Большую роль в том, что церковь была освобождена и теперь реставрируется, сыграл местный энтузиаст Роберт ЗАХАРОВ, именем которого назван музейный комплекс «Самыртай» в Жемконе II.

Сначала Роберт Константинович долго добивался, чтобы церковь освободили. Затем организовывал и сам лично участвовал в расчищении здания от скопившихся завалов. Энтузиасты драили стены, на которых повсеместно в высоту человеческого роста были нанесены надписи, типа «Здесь был Вася» или «Саша + Маша».

Затем в Жемкон с письмом от республиканского руководства приехал знаменитый деятель культуры, организатор музеев Дмитрий Кононович СИВЦЕВ – Суорун Омоллоон. В том письме было указание, что Сивцеву дозволено организовать перенос местной церкви в организуемый им музей Дружбы около села Соттинцы Усть-Алданского улуса.

Едва узнав об этом, Роберт Захаров воспротивился проекту всей душой, и поднял односельчан. Они дружно встали на защиту своей церкви и решительно заявили: «Не отдадим!» Качикатская Николаевская церковь – часть истории Жемкона.

Суорун Омоллоон на этот раз вынужден был отступить, хотя свез сначала в Черкех, затем в Соттинцы много памятников истории и архитектуры со всей республики.

— При этом, Дмитрий Кононович не затаил на наших людей обиду. Он оценил, что сельчане ценят свою историю, дорожат архитектурой. Суорун Омоллоон пригласил Роберта Константиновича на открытие комплекса «Дружба», и хорошо его там принял, — рассказывает Матрена ЗАХАРОВА, директор музея-комплекса «Самыртай», который станет филиалом Хангаласского краеведческого музея им. Ксенофонтова.

Захаров долгие годы добивался реконструкции церкви. В свое время она была построена очень качественно. Как отметили эксперты, за сто с лишним лет, ее не повело ни на один градус. Но фундамент и кровля требовали реставрации. По углам фактически было видно небо, рассказывает Матрена Иннокентьевна.

— И как только появились деньги на реконструкцию, в числе первых прошла наша церковь, потому что документы давно были готовы, все заявки поданы. А это очень важно для «вхождения» в бюджет. В этом большая заслуга Захарова, которого уже нет с нами, но дело его живет.

Роберт Константинович даже юбилеи свои никогда не отмечал. Он организовывал открытые шахматные турниры Хангаласского улуса. К нам приезжали лучшие шахматисты. Юбиляр выделял свои личные деньги, на которые мы покупали продукты и готовили еду для гостей, которых кормили три раза в день. Гостям очень нравилось приезжать к нам. Роберт Константинович умел общаться с людьми. Так что основатель и первый директор нашего музея отмечал не прожитые годы, а проекты, — с гордостью вспоминает Матрена Захарова.

— Как-то энтузиаст увидел, что незнакомый человек стоит у церкви и рисует ее. А дело было в феврале! Холодно, конечно. Он позвал художника к себе домой, угостил, расположил. За разговорами они провели всю ночь. Через некоторое время директор музея получил посылку. В ней оказалась картина – наша церковь зимой кисти профессионального художника, мирнинца Олега РЫСАКОВА. Конечно, теперь она висит в нашем музее.

Реставрация церкви началась в 2020 году. Первый этап ее закончен. Максимально сохранили материал, бревна, из которых было построено здание. Ширина некоторых брусов доходила до 70 см.

Когда разбирали здание, появились дополнительные экспонаты. Например, посмотрите на эти кованые гвозди. Обратите внимание, что они с наклонными шипами. Однажды вбив такой гвоздь в стену, невозможно его вытащить, разве что, разломав брус. В старину строили на века.

Поскольку реконструкция велась на бюджетные деньги, правительство контролировало ход работ. К нам приезжал председатель правительства республики Андрей ТАРАСЕНКО. Он восхитился нашей церковью, ее историей. Андрей Владимирович и его супруга – верующие люди.

В общем, пять медных колоколов для колокольни нашей церкви подарил лично Андрей Владимирович. И я не видела об этом информации в прессе, это скромный человек. Колокола звонкие, звук прекрасный. Не в каждой церкви пять колоколов!

Фото ЯСИА.

Кроме этого, Тарасенко хотел выделить 800 тысяч рублей на иконостас для нашей церкви. Но напрямую перечислить в фонд реконструкции почему-то было нельзя, хотя это и пожертвование частного лица. Поэтому он направил эти средства в Якутскую Епархию целевым назначением. Если бы иконостас прибыл, можно было бы презентовать нашу церковь после реконструкции, — сообщила Матрена Захарова, директор местного музейного комплекса «Самыртай»

SakhaLife уточнил у помощника председателя правительства, действительно ли Тарасенко оказал помощь как частное лицо. Информацию SakhaLife подтвердили в секретариате председателя правительства Якутии. И отметили, что Андрей Владимирович участвовал в реконструкции Качикатской Николаевской церкви в рамках проекта «Сохраним памятники», данного главой Якутии Айсеном НИКОЛАЕВЫМ. Как помнит читатель, Людмила и Айсен Николаевы восстановили мельницу-топчанку в Таттинскому улусе.

И другие известные якутяне участвуют в проекте. Так, на личные средства министра финансов Валерия ЖОНДОРОВА и сотрудников министерства отреставрирован памятник Гражданской войны – заимка Эверстова. Предприниматель Иван БОЧОНИН вложил средства в ремонт дома Эдуарда Пекарского, памятника федерального значения. Общими усилиями частных лиц восстанавливается Башня Манчаары в селе Майя, также объекта федерального значения. Вице-спикер Ил Тумэна Антонина ШАДРИНА на личные средства восстановила в родной Нюрбе памятник Барабанщице.