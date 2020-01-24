24.01.2020
20:15
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Политика

Премьер Солодов выйдет в прямой эфир в Instagram

В воскресенье, 26 января, в 19:00 председатель правительства Якутии Владимир СОЛОДОВ проведёт прямой эфир в социальной сети Instagram.

В ходе прямого эфира премьер Якутии ответит на вопросы, которые поступят от жителей республики. Во время включения можно не только задать все интересующие вопросы, но и высказать идеи и предложения по развитию республики.

Трансляция будет доступна в сети Instagram а аккаунте председателя правительства РС (Я) Владимира Солодова @vv_solodov.

Источник: Пресс-служба Администрации Главы РС (Я) и Правительства РС (Я)
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