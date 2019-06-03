Премьер-министр Якутии проверил работу паромной переправы Якутск-Нижний Бестях

Премьер-министр Якутии Владимир СОЛОДОВ проверил работу паромной переправы Якутск-Нижний Бестях. В составе выездной правительственной комиссии также присутствовали министр транспорта и дорожного хозяйства РС (Я) Александр ТАРАСОВ, мэр города Якутска Сардана АВКСЕНТЬЕВА, глава Мегино-Кангаласского района Николай СТАРОСТИН, представители ГИБДД, перевозчиков. В ходе осмотра Владимир Солодов ознакомился с обустройством причалов, ходом погрузки-выгрузки автотранспорта и общим качеством оказания услуг населению перевозчиками.

«Сегодня моей главной задачей было удостовериться в том, как функционирует переправа и все ли готово к пиковому сезону. Как мы знаем, он наступает в июне в связи с празднованием Ысыаха, периодом отпусков, а также осуществлением летних перевозок. В целом могу сказать, что по сравнению с прошлым годом ситуация стала существенно лучше, особенно с точки зрения организации движения», ‒ отметил Председатель Правительства Якутии Владимир Солодов.

Премьер-министр региона обратил внимание на то, что некоторые проблемы в части паромных перевозок через Лену требуют системного подхода и их сложно решить в короткий срок.

«Сотрудники ГИБДД совместно с представителями перевозчиков перенаправляют машины на подходящие паромы, обеспечивают порядок и соблюдение дисциплины при погрузке. Также мы будем сейчас активно информировать людей о прогнозируемом времени, которое придется провести в очереди на тот или иной период. Ведь в пятницу вечером из Якутска и в воскресенье вечером по направлению в Якутск большое количество людей одновременно хотят переправиться через реку, данная мера должна помочь разгрузить так называемые «часы-пик».

Добавим, сейчас на паромной переправе «Якутск-Нижний Бестях» выполняют перевозки 11 паромов четырёх юридических лиц с общей грузоподъемностью 8,4 тыс. тонн.