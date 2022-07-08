08.07.2022
12:03
1523

Светская хроника

Известные якутяне публикуют свои свадебные и семейные фото

8 июля – день памяти святых Петра и Февронии – покровителей семьи и брака. В этот день по всей стране празднуется День семьи, любви и верности.

Известные якутяне публикуют в соцсетях свои семейные фото. Премьер-министр Якутии Андрей ТАРАСЕНКО поделился своим свадебным фото.



Глава Сунтарского улуса Анатолий ГРИГОРЬЕВ с семьей.

Кажется, это народное творчество. Кто-то сделал открытку из фото главы Якутии Айсена НИКОЛАЕВА с женой и дочерью на ысыахе Туймаады. Открыткой якутяне поздравляют друг друга в мессенджерах, публикуют в соцсетях.

Известный политик и юрист Александр КИМ-КИМЭН с женой Любовью Ибрагимовной.

Депутат Якутской городской Думы Марианна АНДРЕЕВА с семьей на принадлежащем им туркомплексе «Орто Дойду».

Эффектный эзотерик Ньургуяна ЭВЕРСТОВА дала советы как использовать знойные ночи для усиления любви и процветания.

Вице-спикер Якутской городской Думы, генеральный директор «Водоканала» Анатолий КЫРДЖАГАСОВ с женой на Булуусе.

Фото: соцсети
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить звонком Подтвердить Телефон подтвержден!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх