Известные якутяне публикуют свои свадебные и семейные фото

8 июля – день памяти святых Петра и Февронии – покровителей семьи и брака. В этот день по всей стране празднуется День семьи, любви и верности.

Известные якутяне публикуют в соцсетях свои семейные фото. Премьер-министр Якутии Андрей ТАРАСЕНКО поделился своим свадебным фото.







Глава Сунтарского улуса Анатолий ГРИГОРЬЕВ с семьей.

Кажется, это народное творчество. Кто-то сделал открытку из фото главы Якутии Айсена НИКОЛАЕВА с женой и дочерью на ысыахе Туймаады. Открыткой якутяне поздравляют друг друга в мессенджерах, публикуют в соцсетях.

Известный политик и юрист Александр КИМ-КИМЭН с женой Любовью Ибрагимовной.

Депутат Якутской городской Думы Марианна АНДРЕЕВА с семьей на принадлежащем им туркомплексе «Орто Дойду».

Эффектный эзотерик Ньургуяна ЭВЕРСТОВА дала советы как использовать знойные ночи для усиления любви и процветания.

Вице-спикер Якутской городской Думы, генеральный директор «Водоканала» Анатолий КЫРДЖАГАСОВ с женой на Булуусе.