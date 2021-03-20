Премьер-министр Якутии об одной беде

Председатель правительства Якутии Андрей Тарасенко после завершения рабочей поездки в Ленский район на своей странице в Инстаграм озвучил: «В разговоре со студентами техникума узнал, что из-за того, что в Ленске нет вуза, многие собираются уезжать в Иркутск, Новосибирск, Красноярск. Это беда – мы теряем молодёжь».

Пресс-служба администрации Ленского района сообщила о программах, которые работают в данном направлении: «На совещании в администрации Андрей Тарасенко подчеркнул, что единственное средне-специальное учебное заведение в районе не может удержать молодежь. Ее отток – это серьезная проблема для района, не смотря на все усилия и поддержку местных властей. Стоит отметить, что в Ленском районе существует ряд программ, которые направлены на привлечение молодых специалистов – это обучение за счет бюджета района в ВУЗах, после которого выпускники должны вернуться и отработать на гарантированном рабочем месте, это получение «подъемных» для молодых специалистов, это служебные квартиры с возможностью в будущем их приватизировать или получение социальной выплаты на покупку или ремонт жилья, и это рабочие места, которых в учреждениях Ленского района более чем достаточно, причем как в социальной сфере, так и в промышленности. Однако, не смотря на все социальные гарантии, молодежь уезжает в большие города, и Правительство Якутии тоже готово с этим бороться».