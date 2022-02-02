Прелесть! 😍Оригинальный торт именинника-певца Эрхаана 🎂🥳🎁

Сегодня день рождения отмечает звезда якутской эстрады Аркадий Владимирович Николаев – Эрхаан.

Ему исполнилось 50 лет!

Сам артист пишет в Инстаграме, что ему в это не верится, но остается только принять.

Эрхаана поздравила его жена, известная певица Санита Ай.

Артистка также показала подписчикам праздничный торт, украшенный фотографиями из разных лет жизни именинника.

Под «праздничными публикациями» певца поздравляют подписчики и звезды якутской эстрады: дива Сахая, импровизатор-хомусист Василена Шарина, певица Розалина Файрушина, а также другой сегодняшний именинник певец Игорь Егоров и многие другие.