30.10.2021
14:33
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Якутия

Прекрасный подарок ко дню рождения

«Прекрасным подарком ко Дню рождения города Нерюнгри, который будет отмечаться 6 ноября, стало завершение реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта», сообщил на своей странице в Инстаграм глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ @nikolaev_aisen.

Как и планировалось, с 1 ноября начнут летать первые рейсы. Находящийся в Якутии в рабочей поездке руководитель Росавиации Александр НЕРАДЬКО вручил сертификат о соответствии полосы аэропорта Нерюнгри.

Радоваться и гордиться есть чем : впервые в России всего за 11 месяцев реконструирована взлетно-посадочная полоса протяженностью 3,6 тыс. метров.

Фото: https://www.instagram.com/p/CVo7zMYtHMW/
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU
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