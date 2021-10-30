Прекрасный подарок ко дню рождения

«Прекрасным подарком ко Дню рождения города Нерюнгри, который будет отмечаться 6 ноября, стало завершение реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта», сообщил на своей странице в Инстаграм глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ @nikolaev_aisen.

Как и планировалось, с 1 ноября начнут летать первые рейсы. Находящийся в Якутии в рабочей поездке руководитель Росавиации Александр НЕРАДЬКО вручил сертификат о соответствии полосы аэропорта Нерюнгри.

Радоваться и гордиться есть чем : впервые в России всего за 11 месяцев реконструирована взлетно-посадочная полоса протяженностью 3,6 тыс. метров.