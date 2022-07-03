03.07.2022
10:56
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Якутия

Прекрасный пляж открыт в Верхневилюйске

Коротко и невыносимо жарко якутское лето. Многие населенные пункты расположены у воды, но до сих пор не принято оборудовать хорошие пляжи. Люди купаются на диких пляжах, где нет никакой инфраструктуры, да это и опасно. Многих опередили в Верхневилюйске.

В Верхневилюйске открыли прекрасный пляж, на котором посетителей ждут удобные лежаки с зонтами, укравающими от агрессивного солнца, зона для раздевания, туалеты, бар с прохладными напитками и мороженым, столики под зонтами, музыка с качественным звуком. На месте выдают бассейны для детей, сообщают люди в соцсети.

Фото: соцсети.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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