Прекрасный пляж открыт в Верхневилюйске

Коротко и невыносимо жарко якутское лето. Многие населенные пункты расположены у воды, но до сих пор не принято оборудовать хорошие пляжи. Люди купаются на диких пляжах, где нет никакой инфраструктуры, да это и опасно. Многих опередили в Верхневилюйске.

В Верхневилюйске открыли прекрасный пляж, на котором посетителей ждут удобные лежаки с зонтами, укравающими от агрессивного солнца, зона для раздевания, туалеты, бар с прохладными напитками и мороженым, столики под зонтами, музыка с качественным звуком. На месте выдают бассейны для детей, сообщают люди в соцсети.