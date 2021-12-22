Прекрасный новогодний подарок получили жители Сунтар

В канун нового года переезд в новый дом – это самый лучший подарок. По республиканской адресной программе «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда» в Сунтарском наслеге построены два многоквартирных дома.

По адресу 70 лет Октября 1В четырехэтажный 47-квартирный дом с общей площадью 2728м2 и по адресу Октябрьская 49 открытие (1 этапа) 29-квартирного пятиэтажного дома с общей площадью 1919,41м2. с полной отделкой под ключ.

Сегодня, 22 декабря, в преддверии праздников жителям Сунтарского наслега вручили ключи от новых квартир. По доброй традиции мероприятие началось с обряда благословения – алгыс. В торжественной церемонии глава Сунтарского улуса Анатолий ГРИГОРЬЕВ и глава Сунтарского наслега Эдуард ФИЛИППОВ от имени всех жителей поблагодарили застройщиков ООО «Дабанстрой», директора Владимира ЯКОВЛЕВА и ООО «Главстройкопмлекс», директора Анатолия ИСАЕВА за выполнение всех работ в срок и на очень высоком уровне.

Новоселы поделились с нами своей радостью от того, что новый год будут встречать в новых домах и высказали слова благодарности в адрес застройщиков, а также главе и правительству Республики Саха (Якутия).