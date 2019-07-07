Прекрасный Эквадор и Галапагосские острова!

Эквадор, одна из самых необычных стран Латинской Америки.

В столице Кито вы сможете прогуляться по мощенной булыжником мостовой, чувствуя себя как бы путешествующим во времени.

А всего в нескольких часах езды от Кито можно подняться на вершину самого высокого действующего вулкана в мире или полюбоваться всевозможными поделками и изделиями кустарного промысла на красочных рынках Южной Америки.

Проснувшись рано утром в тропическом лесу, вы с восторгом можете понаблюдать за разнообразными птицами, собирающимися на завтрак.

Если же предпримете путешествие на каноэ, вам может попасться на глаза анаконда, свернувшаяся на скалистых берегах в ожидании своей добычи.

Уникальные Галапагосские острова удивят вас своими самобытными животными, птицами и уникальными пейзажами.

К Вашему выбору различные групповые экскурсионные программы от 7 до 11 ночей от 136479 руб/чел (без учета стоимости а/п)

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