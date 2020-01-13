13.01.2020
11:10
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Культура & Образование
Прекрасное начало года для учащихся Высшей школы музыки Якутии
С 5 по 12 января в Москве прошел III Международный конкурс-фестиваль молодых исполнителей на духовых и ударных инструментах имени Гнесиных, где успешно выступили учащиеся Высшей школы музыки Якутии.
Михаил МИРОНОВ (туба) класс доцента Александра Эдуардович КУЗЬМИНА — лауреат 3 степени, и Любовь ПОПОВА (флейта) класс старшего преподавателя Лены Владимировны ДЕДЮКИНОЙ — дипломант конкурса, ждем скорейшего возвращения наших героем. Желаем творческих успехов и новых побед!
Фото: Пресс-служба Высшей школы музыки РС(Я).
Источник: Пресс-служба Высшей школы музыки РС(Я).
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