Прекрасная якутянка коронована в Туве

Якутянка Лариса Тастыгина получила корону инкрустированную жемчугом, выиграв на II Открытом чемпионате Республики Тыва по бодибилдингу. Спортсменка заняла 1 место в категории «Фитнес-модель» (рост до 166 ) На турнире в Кызыле блистала еще одна представительница Якутии — Мария Тастыгина, заняв 1 место в категории «Фитнес-бикини мастера 40+». View this post on Instagram A post shared by ФЕДЕРАЦИЯ БОДИБИЛДИНГА ТУВЫ (@fbrt_tuva)

Фото: Инстаграм Источник: Инстаграм

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