30.03.2021
21:10
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Спорт

Прекрасная якутянка коронована в Туве

Якутянка Лариса Тастыгина получила корону инкрустированную жемчугом, выиграв на II Открытом чемпионате Республики Тыва по бодибилдингу. Спортсменка заняла 1 место в категории «Фитнес-модель» (рост до 166 )

На турнире в Кызыле блистала еще одна представительница Якутии — Мария Тастыгина, заняв 1 место в категории «Фитнес-бикини мастера 40+».

Фото: Инстаграм
Источник: Инстаграм
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