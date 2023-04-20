Прекрасная Шахерезада ждет вас

В Государственном театре оперы и балета им. Д.К. Сивцева – Суорун Омоллоона пройдет 22 апреля 2023 г. в 17-00 балет азербайджанского композитора Фикрета Амирова в двух действиях «Тысяча и одна ночь», созданный по мотивам чудесных арабских сказок.

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Это красочное действо, вызывающее такие важные в наше время положительные эмоции – словно глоток свежего воздуха. А если этот воздух пропитан изысканным ориентальным ароматом, приправлен темой страстной любви, то получившийся творческий деликатес удивит самого привередливого гурмана. Декорации также создают образ яркого восточного мира и, что самое важное, атмосферу сказки. Благодаря силе искусства, которым владеет прекрасная Шехерезада, грозный Шахрияр сумел понять, что на свете бывает настоящая любовь и верность. Прекрасный мир востока на сцене воплощают изысканные костюмы и оригинальная хореография, которая вбирает в себя элементы восточных танцев.

Композитор – Фикрет Амиров

Хореограф-постановщик – Ринат Ибатуллин

Дирижер – Николай Пикутский

Возрастное ограничение: 12+

Продолжительность спектакля: 1 час 50 минут

Билеты: sakha-opera.ru

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Стоимость билетов: от 300 руб. до 1000 руб. Действует Пушкинская карта

Касса театра: +7 (4112) 36-06-90

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