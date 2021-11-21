21.11.2021
10:27
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Спорт

Прекрасная новость для всех поклонников борьбы!

«Прекрасная новость для всех поклонников борьбы — сегодня воспитанник якутской школы борьбы, Станислав Свинобоев в составе сборной России стал победителем международного турнира Macedonian pearl! Данный турнир входит в календарный план UWW и состоялся в городе Струмица, Северной Македонии. Наш борец одержав убедительные победы вышел в финал, где одолел соперника со счётом 11-0», — сообщил на своей странице в Инстаграм @nikolaev_aisen глава Якутии Айсен Николаев.

Фото: https://www.instagram.com/nikolaev_aisen/
Источник: https://www.instagram.com/nikolaev_aisen/
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