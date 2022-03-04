Прекрасная новость для любителей спорта!

«Уже третий раз Государственный комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения при поддержке ГБУ РС(Я) «Государственная противопожарная служба Республики Саха (Якутия)», ГБУ РС(Я) «Служба спасения Республики Саха (Якутия)», АО «Саханефтегазсбыт» проводит III Республиканский открытый турнир категории «А» по борьбе хапсагай. Отрадно отметить, что каждый год растёт количество участников. В этом году планируется участие около четырёхсот хапсагаистов. Следует отметить, что наши огнеборцы и спасатели, работники СНГС не только с честью выполняют поставленные задачи, которые направлены на обеспечение безопасности населения, но и ведут активный здоровый образ жизни, занимаются спортом. Среди них есть именитые спортсмены, мастера спорта России и Якутии. В этом году мы также ждём ярких схваток, волю к победе лучших борцов-хапсагаистов республики»,- рассказал председатель государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) Дмитрий Николаевич Лепчиков.

Сегодня под руководством первого заместителя председателя государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) Иннокентия Андросова идёт организационная работа по подготовке и проведению ежегодного турнира с непосредственным участием министра спорта и физической культуре Республике Саха (Якутия) Леонида Спиридонова, судейской коллегии под руководством главного судьи республиканской категории Григория Захарова и всех членов организационного комитета. Отметим, в этом году «Турнир Госкомобеспечения» вошел в проект «22 лучшая инициатива – 2022 год», инициированный председателем Госкомобеспечения Республики Саха (Якутия) Дмитрием Лепчиковым.

«Соревнования пройдут в Центре спортивной подготовки «Триумф». Если на первом турнире приняли участие 230 спортсменов, то в прошлом году 350 хапсагаистов прибыли из 20 районов республики. В этом году будут разыграны комплекты медалей в 11 весовых категориях. В течение двух дней огнеборцы и спасатели, а также известные в республике хапсагаисты будут состязаться в ловкости, проворности и выносливости. Будут учреждены 4 номинации — «Лучший хапсагаист турнира», «За лучший бросок», «За волю к победе», «Лучший судья ковра»,- прокомментировал Иннокентий Михайлович. В этом году спонсорами спортивного мероприятия также выступят АК «Полярные авиалинии», национальное книжное издательство «Айар», Харбалахский угольный разрез АО «Төлөн» и магазин охотничьих товаров «Охотный двор».

Смотрите прямую трансляцию турнира на телеканалах НВК «Саха», а также в видеохостинге «YouTube» ЦСП Триумф и в инстаграм на странице gps_sakha14, slujsbaspaseniya и gkobzgn.sakha.gov.ru.

Таким образом, середина марта подарит любителям спорта великолепную игру и замечательные моменты древней национальной игры, объединяющие лучших хапсагаистов Республики Саха (Якутия).