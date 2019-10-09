Прекращено дело адвоката замминистра Вербицкой

Верховный суд Якутии отказал начальнику отдела полиции №2 МУ МВД России «Якутское» в удовлетворении жалобы на решение городского суда, которым прекращено административное дело в отношении адвоката Ольги МАМАЕВОЙ, обвинявшейся в передаче данных журналистам, сообщает ЯСИА.

Напомним, Ольга Мамаева представляет интересы заместителя министра здравоохранения региона Людмилы ВЕРБИЦКОЙ, на которую 4 апреля Следственным управлением МУ МВД России «Якутское» было заведено уголовное дело по статье «превышение должностных полномочий». В тот же день в доме замминистра и ее рабочем кабинете прошли обыски. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина ВОЛК, Вербицкая подозревается в том, что при подготовке конкурсной документации для закупки партии ланч-боксов для республиканской больницы она добилась внесения изменений, выгодных для одного из участников конкурса, тем самым нарушив конкурентные способы определения поставщика. По решению Якутского городского суда на время расследования Людмила Вербицкая отстранена от должности, с нее взята подписка о невыезде.

Адвокат Ольга Мамаева сообщила, что дело в отношении замминистра заведено заинтересованными лицами, а также имеются нарушения в постановлении о привлечении Вербицкой в качестве обвиняемой. Фото протокола, в котором замминистра оглашает заинтересованных лиц (называлось имя и.о. прокурора Якутии Айдара ИВАНОВА — ЯСИА) попало в СМИ. Прокуратура Якутска отреагировала на заявление адвоката и выявила нарушения при составлении постановления в части квалификации ее действий в соответствии с требованиями Особенной части УК РФ. Позднее на адвоката был составлен административный протокол по статье 13.14 КоАП РФ «разглашение информации, доступ к которой ограничен федеральным законом». Административное дело в отношении Ольги Мамаевой рассмотрено в Якутском городском суде 29 августа и прекращено в связи с отсутствием состава административного правонарушения. Полиция не согласилась с таким решением и подала жалобу в вышестоящую судебную инстанцию. Верховный суд региона отказал в удовлетворении жалобы «в связи с тем, что в материалах дела отсутствуют доказательства, подтверждающие передачу адвокатом фрагмента протокола допроса подозреваемой представителю средства массовой информации». Решение Якутского городского суда оставлено без изменений. Оно вступило в силу со дня вынесения и может быть обжаловано в порядке надзора в 9-м кассационном суде общей юрисдикции.