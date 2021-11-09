8 ноября в Высшей школе музыки РС(Я) (институт) им. В.А. Босикова прошел концерт «Преклонение мастеру»вечер, посвященный юбилею Юноны Упхоловой, заслуженной артистке РФ и РС(Я), лауреата государственной премии им. П.А. Ойунского, обладательницы премии «Маэстро» в очно-заочном формате на платформе ZOOM.

Концерт был придуман учениками Юноны Михайловны Упхоловой как дар и благодарность своему мастеру. В концерте приняли участие: Светлана Вдовенко, проректор по учебной и научной работе, Екатерина Петухова, студентка II курса КСФ, Ксения Шильникова, студентка III курса КСФ, Дарина Сергеева, студентка V курса КСФ, Егор Макеев, преподаватель Кафедры специального фортепиано, Александра Трофимова, концертмейстер ипреподаватель отделения общего фортепиано ВШМ, Влада Константинова, преподаватель отделения камерного ансамбля и концертмейстерского мастерства ВШМ.

Так же с поздравительным словом выступили выпускники, преподаватели, люди работающие в разных уголках не только Республики Саха (Якутия) но и за ее пределами. С личным поздравлением выступила Надежда Михайловна Зайкова, ректор ВШМ РС(Я) и торжественно вручила от имени председателя Государственного собрания (Ил Тумэн) РС(Я) Алексея Ильича Еремеева почетную грамоту Государственного собрания (Ил Тумэн) РС(Я). Так же с личным поздравлением выступили, Марина Владимировна Силина, заместитель министра культуры и духовного развития РС(Я), Андрей Саввич Борисов, генеральный директор института геокультурного развития РС(Я), и Туйаара Игоревна Пестрякова, генеральный директор государственной филармонии РС(Я).

Еще раз поздравляем Юнону Михайловну Упхолову с юбилеем и желаем чтобы никогда не покидает вас желание творить и побуждать к творчеству, пусть каждый день приносит вашим ученикам счастье познания. Пусть через Ваше слово, педагогическое и исполнительское мастерство красота и доброта входят в их сердца.