Преимущества платформы «Цифровой помощник для выбора профессии»

Приглашаем принять участие в акции по использованию сервиса «Цифровой помощник для выбора профессии»

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации сообщает, что в апреле 2022 года состоялась первая волна акции по использованию сервиса «Цифровой помощник для выбора профессии». Сервис включает в себя профессиональную диагностику личности, получение информации о подходящих компаниях региона проживания пользователя, зарегистрированных на profstories.ru, возможность запросить у работодателя целевое направление на обучение, формирование персонального календаря участия в профориентационных событиях. «Цифровой помощник для выбора профессии» создан на базе платформы «Агрегатор профориентационных возможностей «ProfStories» при поддержке Минтруда России.

На сегодняшний день партнерами платформы стали 1014 работодателей и их сотрудников. Проект реализуется в рамках деятельности федерального центра компетенций по профориентации «Zасобой», мероприятиями которого охвачено 750 тысяч человек.

Вторая волна акции по использованию сервиса «Цифровой помощник для выбора профессии» состоится с 5 сентября по 7 октября 2022 года. Участие бесплатное. В целях реализации долгосрочной программы содействия занятости молодежи на период до 2030 года, для повышения числа молодых людей, сделавших выбор профессии, основываясь на потребности реального сектора экономики, просим привлечь к участию в акции старшеклассников и студентов 1-2 курсов профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования.