Преимущества нового Единого окна «СТНГ»

Управление газораспределительных сетей АО «Сахатранснефтегаз» радо сообщить своим абонентам, что с 26 декабря появилась возможность заключения договора поставки газа с собственниками помещений многоквартирного дома (квартир) в день обращения.

Для собственников квартир, переходящих на прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями, в Службе Единого окна УГРС АО «Сахатранснефтегаз» появилась возможность заключить договор поставки газа в день обращения в окне номер 9 в зале обслуживания клиентов по адресу: г. Якутск, ул. Петра Алексеева, 64. Данное нововведение позволит существенно ускорить процесс подписания договора.

Режим работы окна – в будние дни с 8:00 до 16:45, без перерыва на обед.

Для получения услуги необходимо получить талон на терминале электронной очереди «Заключение договоров с собственниками квартир».

Для заключения договора нужно иметь паспорт, правоустанавливающие документы на недвижимое имущество и справку о составе семьи (копии+оригиналы). В случае, если собственность права является общей ДОЛЕВОЙ собственностью, к оферте необходимо приложить согласие от всех участников долевой собственности. Договор заключается с собственником квартиры. При отсутствии такой возможности договор подписывает лицо, уполномоченное по доверенности (при наличии действующей доверенности с правом подписи на подачу заявления и договора поставки газа).